До 2 місяців у нас ще є, – російський експерт про початок загострення на Донбасі

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Російський військовий експерт Олександр Гольц спрогнозував, коли на Донбасі розпочнеться ескалація. За його словами, це станеться не раніше ніж за 1,5 – 2 місяці.

Джерело:

BBC

Коли почнеться загострення

Активні бойові дії на Донбасі можуть початися не раніше середини травня. Це пов'язано з несприятливою погодою для ведення війни.

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Можуть бути різного роду випадковості, яких в російсько-українських відносинах виключати не можна, емоційні "взбрики" кожної зі сторін. Більш-менш зрозуміло, що до середини травня, якщо сторони вчинятимуть раціонально, ніякої великої війни не буде,
– заявив Гольц.

Експерт пояснив, що для того, щоб вести широкомасштабні наступальні дії, "необхідно, щоб земля просохла, щоб військова техніка не потонула в тамтешній грязюці".

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Розташування російських угрупувань біля кордону України / Інфографіка 24 каналу