До 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових, – розвідка

Розвідка повідомляє про наростання рівня загрози застосування військової сили зі сторони Росії. Країна-окупант хоче зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу та змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень.

Про зростання загроз зі сторони Росії на засіданні парламентського комітету розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов.

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Розвідка про загрози зі сторони Росії

Загалом аналіз безпекового середовища навколо України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили зі сторони Російської Федерації,

– зазначив Буданов.

За його словами, мета Кремля – зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви.

Сценарії дії Москви щодо України

За оцінками розвідки Міноборони, Росія може реалізувати 3 варіанти дій проти України:

демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру;

біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру; військова операція збройних сил Росії з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України;

збройних сил Росії з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України; провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні домовленостей.

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Буданов також наголосив, що система управління ворога функціонує в посиленому режимі, а в березні 2021 року збройні сили Росії посилили ведення розвідки на об'єктах на території України.

Глава розвідки Міноборони також звернув увагу на те, що такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії станом на липень 2014 року.

"Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого – перевірити готовність військ до оперативного застосування у випадку прийняття Кремлем відповідного політичного рішення", – додав Буданов.

За його словами, станом на початок березня 2021 року поблизу кордону України Москва розгорнула 2 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони, а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках. Загалом там було 89 тисяч військових.

Буданов вважає, що розгортання повного складу сил і засобів Росії поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території Криму очікують 20 квітня. Тоді там буде 110 тисяч людей.

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