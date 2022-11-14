50 тисяч бланків приписів для мобілізованих до кінця року: до чого готується Білорусь

Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті станом на 14 листопада. На Волинському та Поліському напрямку суттєвих змін не зафіксували.

Українські герої вже 264 дні захищають Україну від повномасштабного російського вторгнення. Українські герої завдають ворогу колосальних втрат.

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У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на всіх напрямках. Зокрема, на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася.

За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року,

– мовиться у повідомленні.

Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю

Кирило Тимошенко – радник голови Офісу Президента – повідомив, що станом на листопад 2022 року Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю. У кількох прикордонних областях тривають роботи.

За даними Тимошенка, вдалося звести вже близько 3 кілометрів. Роботи тривають у:

Житомирській області;

Волинській області;

Рівненській області.

"Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії", – мовиться у повідомленні.

Деталі обіцяють розповісти згодом.

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