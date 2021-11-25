До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець: перше фото

Американці відправили у Чорне море свій ракетний есмінець "Арлі Берк". Там він працюватиме з американськими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні.

Судно вирушило у напрямку Чорного моря у четвер, 25 листопада. Там він працюватиме з американськими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні.

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USS Arleigh Burke (DDG-51) – це перший есмінець типу "Арлі Берк". Він оснащений бойовою системою "Іджис", яка дозволяє одночасно запускати й відстежувати ракети та ухилятися від них.

Коротко про судно "Арлі Берк"

Джерело: "Вікіпедія"

USS Arleigh Burke названий на честь американського адмірала Арлі Альберта Берка, який воював на Тихому океані під час Другої світової війни.

Корабель спустили на воду ще у вересні 1989 року. Сам адмірал був особисто присутнім на церемонії введення судна до складу Атлантичного флоту у липні 1991 року.

Наразі корабель входить до складу 2-ї ескадри есмінців та ударної авіаносної групи авіаносця "Теодор Рузвельт". У 2007 році його залучали до антипіратських операцій у Сомалі.

Інше судно США завершило місію у Чорному морі

Раніше Чорне море залишив корабель USS Mount Whitney – флагман американського шостого флоту. Він перебував там з 4 по 15 листопада. Кораблю відкрито пригрозив російський президент Володимир Путін. "Можемо подивитися на нього у бінокль або й у приціл", – зухвало заявив він. Судно провело у Чорному морі навчання спільно з НАТО та союзниками – Україною, Румунією та Туреччиною. Після цього воно вирушило до Середземного моря.