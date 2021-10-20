До другого читання у бюджеті треба збільшити фінансування на оборону, – Бакунець

Народний депутат Павло Бакунець закликав до другого читання виділити більше коштів на оборону в проєкті держбюджету. Політик переконаний, що так можна буде уникнути заборгованостей по виплатах військовослужбовцям.

Крім того, політик також закликав збільшити видатки на освіту та медицину. За словами Бакунця, це доручення народних депутатів для уряду до другого читання проєкту держбюджету.

Цікаво Рекордні 86 трильйонів гривень: нардепи подали пропозиції до Держбюджету-2022

Потреба збільшити видатки на оборону

За словами Бакунця, у 2021 році Україна виділила недостатньо коштів на оборону. Через це вже восени в Міністерства оборони з'явилися заборгованості по виплатах військовослужбовцями.

Ми, народні депутати, доручаємо уряду та профільному міністерству, до другого читання виправити ситуацію з обороною. Тобто передбачити збільшення фінансування на оборону, щоб не було так як цього року, в третій декаді вже не вистачало коштів на їжу та на зарплати для українських захисників,

– заявив Бакунець.

Також політик закликав Кабмін збільшити на 6 мільярдів гривень видатки на освіту для місцевих бюджетів та дофінансувати екстрену медичну допомогу.

Заборгованість військовим: головне