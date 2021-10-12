До кінця життя Путін з України не злізе, – Піонтковський

Володимир Путін до кінця свого політичного та фізичного життя "не злізе" з України. Для Кремля є просто неможливим допустити незалежність української держави.

Про це у програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, Росія понад 7 років намагалася нав'язати свою інтерпретацію мінських угод та змусити Україну змінити Конституцію.

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Україна не коритиметься Росії

Однак у Кремлі вже зрозуміли, що їхня тактика провалилася. Сталося це у найнесподіваніший момент, адже російській владі здавалося, що вона вже й самого Джозефа Байдена та США змогла завербувати.

За словами Піонтковського, Володимир Путін, Дмитро Медведєв та Сергій Лавров постійно крутитимуться на гачку окупації Криму й ОРДЛО. Зараз вони просто не розуміють, що з цим робити, адже Україна коритися не буде.

До останньої секунди своєї політичного та фізичного життя Путін з України не злізе,

– заявив російський публіцист.

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Програма "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео

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