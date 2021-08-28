До Києва з Афганістану прибув ще один літак з евакуйованими українцями: перші фото та відео
28 серпня 2021 , 16:01Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Зі захопленого талібами Афганістану до Києва прибув ще один літак. Борт евакуював із зони небезпеки українців і громадян інших держав.
Зазначається, що повітряне судно успішно приземлилося у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Наразі невідомо, яку кількість людей вдалося врятувати.
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До Києва з Афганістану прибув літак з українцями / Фото "Суспільного"
У Києві приземлився ще один літак з Афганістану: дивіться відео