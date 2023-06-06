До Києва долетіли ракети – працювала ППО

Уночі 6 червня Україну знову атакували з повітря. Спершу запустили дрони, а потім і ракети. Дещо після 3 ранку вони долетіли до столиці.

Місцеві почули звуки вибухів. За якісь хвилини після цього у Київській міській військовій адміністрації заявили: це працюють сили Протиповітряної оборони.

Зверніть увагу По всій Україні – тривога: є загроза атаки дронами й ракетами, працює ППО

Вибухи у Києві 6 червня: що відбувалося

Повітряну тривогу в Київській області оголосили приблизно о пів на 1 годину ночі 6 червня, у самому Києві – о 00:54. Спершу монітори повідомили про загрозу застосування дронів-камікадзе з півночі.

Приблизно в цей самий час у мережі зявилася інформація, що з Каспійського регіону Росії військова авіація ворога здійснила пуск крилатих ракет. До території України вони долетіли після 2 ночі.

О 02:33 повітряна тривога охопила вже всю Україну. А о 03:15 ворожі ракети долетіли до Києва, тож кияни почули вибухи – звуки роботи ППО. Що й підтвердили в КМВА:

Київ. Працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

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Уночі 4 червня росіяни вкотре атакували Україну ракетами з 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Каспію, а також "Шахедами". Серед інших міст під ударом був і Київ.

На щастя, цього разу до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. ППО знищила усі ворожі апарати ще на підступах до Києва.

2 червня сили ППО також спрацювали на відмінно, було знищено понад 30 ворожих цілей. А от 1 червня сталася трагедія – після падіння уламків загинули троє людей, серед яких дитина.