До Києва прибули ще 35 загиблих захисників "Азовсталі"

До стлолиці прибули тіла 35 загиблих захисників з Маріуполя. Серед них є воїни "Азовсталі".

Тіла борців за Україну розподілять між моргами Київщини. Про це повідомляє патронатна служба захисників "Азовсталі" 22 червня.

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Вдалося повернути ще 35 тіл захисників Маріуполя

До Києва щойно прибуло ще 35 загиблих з "Азовсталі" та інших районів міста Маріуполь. Тіла полеглих знов будуть розподілені між моргами Київської обласної лікарні, Бучі та Вишгорода,

– мовиться в повідомленні.

Точних даних про те, до яких підрозділів захисники належали, ще немає. Загиблих передали в рамках обміну з Росією, який відбувся в Запорізькій області.

Про порядок розпізнання тіл Патронатна служба повідомить родичів протягом найближчих кількох діб.

Головне про повернення тіл українських військових з міста-героя

16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація українських військових. Наших захисників та захисниць і тіла загиблих вивезли на окуповані території. Після цього їх мали обміняти на російських полонених.

6 червня з'явилася інформація, що Росія передала Україні тіла перших захисників Маріуполя. Тоді відбувся обмін 160 на 160. Тіла героїв привезли до Києва.

Станом на 7 червня повідомлялося, що вдалося повернути 210 тіл захисників Маріуполя. Це відбулося завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

9 червня до Києва привезли тіла ще 58 загиблих захисників "Азовсталі". Хоч спочатку говорили про повернення лише 50 тіл. У полку розповіли, що тіла загиблих захисників Маріуполя будуть ховати в Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", який планують звести на схилах Дніпра. За попередньою інформацією, четверо з-поміж 58 загиблих служили в полку, який захищав місто з 2014 року

Черговий обмін тілами загиблих військових відбувся на Запоріжжі. Україна повернула 64 тіла загиблих оборонців "Азовсталі".

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