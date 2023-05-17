До Києва прибув спецпредставник Китаю: вже зустрівся з Кулебою

Спецпредставник Китаю Лі Хуей 17 травня прибув до Києва та зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Кулеба наголосив, що Україна не прийме "жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій та заморожування конфлікту".

До речі Спецпредставник Китаю може зустрітись із Зеленським ввечері, – ЗМІосторонніх відносин країн, додали в МЗС.

Також обговорили перспективу двосторонніх відносин країн. Кулеба відзначив важливість участі Китаю в реалізації Формули миру, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

В ОП прокоментували візит

Для України важливо вести діалог з усіма учасниками міжнародної спільноти. Це потрібно, зокрема, для реалізації формули миру. Цей діалог допоможе партерам краще зрозуміти ситуацію.