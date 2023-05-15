Спецпредставник Китаю приїде до Києва 16 травня: яка мета візиту

Спеціальний представник Китаю прибуде до Києва з дводенним візитом. Візит запланований 16 травня.

Так, до Києва приїде спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Візит відбудеться у рамках європейського туру для сприяння мирним переговорам під керівництвом Пекіна щодо війни в Україні.

До теми Спецпредставник Китаю у справах Євразії відвідає Україну й Росію

В Україну приїде спеціальний представник Китаю

Так, високопоставлений дипломат Китаю Лі Хуей буде у Києві 16 і 17 травня. Минулого тижня Пекін оголосив про цей візит, заявивши, що Лі також відвідає Росію та інші європейські країни.

Зазначається, що у планах Хуея – відвідати Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію. Усюди він має намір обговорювати "українську кризу".

До речі, поїздка відбудеться через три тижні після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Лі стане китайським дипломатом найвищого рангу, який відвідав охоплену війною країну з моменту вторгнення Росії.

Зеленський провів тривалу розмову з Сі Цзіньпіном

Лі Хуей обіймав посаду посла Китаю в Росії з 2009 по 2019 рік.

Нещодавно Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова між лідерами від початку повномасштабного вторгнення.

За словами Зеленського, він спілкувався із Сі довго. Наш президент вірить, що цей діалог буде поштовхом до розвитку двосторонніх відносин.

В ОП повідомили, що діалог тривав майже годину. Також про розмову президентів звітували китайські ЗМІ. Вони наголошували, що сторони обмінялись думками про китайсько-українські стосунки та обговорили питання "кризи" в Україні.