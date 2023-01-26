Американські аудитори прибули до Києва, аби контролювати використання західної зброї

Після оголошення про надання Україні значної військової допомоги до Києва приїхали американські аудитори. Вони контролюватимуть використання американської військової допомоги.

Про це повідомила заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд. За її словами, американські аудитори працюють у Києві, щоб переконатися, що "допомога чи зброя не перенаправляються".

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Американці допомагають Україні побороти корупцію

Нуланд зазначила, що аудитори з США прибули разом із консультантами Світового банку та Deloitte.

Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні,

– сказала посадовиця.

Як зазначається, члени Конгресу з Республіканської партії зажадали додаткових зусиль щодо нагляду у питанні підтримки США України. Нуланд заявила, що заходи щодо нагляду вживаються.

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