Путін у підлабузницькій позі клянчив зброю у Кім Чен Ина: глава Кремля показав своє безсилля

Політика кремлівського диктатора Владіміра Путіна привела Росію у стан деградації та повної ізоляції. З країною-агресоркою готова співпрацювати хіба що Білорусь й Північна Корея, звісно, з вигодою для себе.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що російський узурпатор клянчить снаряди й зброю у Кім Чен Ина, бо це чи не останній варіант.

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"Насправді все цікавіше. Під час зустрічі Путін сидів у підлабузницькій позі перед Кім Чен Ином на краю столу й таке враження, що готувався на коліна впасти", – мовив Яковенко.

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Далі падати нікуди

Цей тиждень у Путіна був насичений подіями. Спершу диктатор зустрівся з Кім Чен Ином й благав його про те, аби той надав зброю. А потім ще й терміново приїхав самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

У Путіна ситуація складна,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Подій було багато, але всі вони з рухом у бік деградації та безсилля. Родзинкою цього тижня став "чудовий" виступ бункерного диктатора на так званому Східному економічному форумі, де диктатор ні слова не сказав про економіку. Однак Путін почав відкривати віконця у свій внутрішній світ.

Путін дійшов до того, що клянчить зброю у Північної Кореї та зустрічається з Кім Чен Ином ніби це Сі Цзіньпін якийсь. Коли той запросив диктатора у КНДР, то Путін звісно погодився, адже більше йому нікуди їздити. Залишилася хіба що Північна Корея і, можливо, ще у Білорусь можна поїхати,

– зазначив Яковенко.

Росія поступово сходить вниз сходами й доволі серйозно деградує і це закономірна річ. Справа вже дійшла до того, що один Лукашенко залишився, але озирнувшись, зрозуміли, що ще є Північна Корея.

"Але далі вже нікуди. Бо що далі Венесуела? Ні. В цілому можна й з Афганістаном побрататися. Таліби народ привітний. Вони приймуть. Дійсно падати вже нікуди. Північна Корея – це все ж таки світове дно", – підсумував російський опозиційний журналіст.

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