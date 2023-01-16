У Криму знову "бавовна": окупанти повідомляють про атаку дронів у Бельбеку

Росіяни, що живуть у тилу, вважають, що війна їм не загрожує. Проте вже вдруге за добу до тимчасово окупованого Криму завітала "бавовна".

У місцевих телеграм-каналах повідомляють про гучні вибухи. Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв зазначив, що ППО збила нібито три українських БПЛА, передає 24 Канал.

Варте уваги У Севастополі та Сімферополі дуже гучно: окупанти кажуть про ППО

У небі видніється дим

Спершу Развожаєв зазначив, що "українські дрони знову намагаються атакувати Севастополь". Проте потім уточнив, що ППО нібито збила аж три українських безпілотники у небі над Бельбеком.

У небі над Бельбеком збили повітряну ціль / Фото з соцмереж

Де розташований Бельбек: карта

Атака безпілотників не припиняється

Бельбек – авіабаза ПКС Росії. До окупації Криму Росією у 2014 році – Міжнародний аеропорт Бельбек, що обслуговував місто Севастополь та інші міста Криму. Після 2014 року аеропорт закрито для цивільної авіації

Станом на 11:27 мешканці Севастополя повідомляють про потужні вибухи над морем. Російські ЗМІ підтверджують версію Развожаєва про збиття щонайменше трьох дронів.

За словами місцевих жителів, робота ППО продовжується. Про те, чи є наслідки на землі, поки що невідомо.

Також зазначають, що "у нейтральних водах біля берегів Криму знаходиться американський розвідувальний БПЛА". За версією росіян, він фіксує місця розташування ППО.

Згодом, об 11:42 російські ЗМІ повідомили про збиття 7 безпілотників над Севастополем. Така кількість дронів за 12 годин – це поки що рекорд.

Місцеві жителі чують потужні вибухи / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що вибухи у Севастополі пролунали у ніч з 15 на 16 січня. Проросійські джерела розповідають, що у місцевих мешканців від вибухів бряжчали вікна. Вони закликали не панікувати й запевнили, жодних влучань не було – над Севастополем працювала ППО і збила безпілотник.

Також у місцевих пабліках з'явилась інформація про вибухи біля військової частини "Казачка" на вулиці Штормовій.

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