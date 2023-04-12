Всі чекають контрнаступ: як він вплине на рішення передати Україні винищувачі F-16

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що Захід може до літа ухвалити рішення про передачу винищувачів Україні. Зокрема, на це вплинули Польща та Словаччина, які першими передали МіГ-29. Утім, Поульсен наголосив, що Данія не буде сама ухвалювати рішення. Має бути своєрідна коаліція, до якої, ймовірно, увійдуть усі теперішні гравці.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що це можуть бути Польща, Латвія, Литва, Естонія, Німеччина, Франція, США та Велика Британія. Дуже мала ймовірність, що інші країни змінять свою позицію.

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Чи буде рішення швидше

На думку політтехнолога, західні партнери чекають початку українського контрнаступу. За його результатами вони можуть робити свої висновки й у такий спосіб приймати рішення щодо передачі озброєння.

"Голова Пентагона Ллойд Остін сказав, що авіація для контрнаступу Україні не треба, але вона треба, щоб збивати російські ракети. Судячи з усього, всі вперлися в контрнаступ. Він має пройти, вони подивляться: о, клас, зброя працює – даємо ще, або якось інакше. Всі чекають контрнаступ. Навіть росіяни, але з іншим знаком", – сказав політтехнолог.

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Чого бояться росіяни

Політтехнолог зазначив, що російські пропагандисти можуть вже не так бурхливо реагувати на передачу винищувачів. Адже в них самих великі проблеми з технікою, якої не вистачає навіть на парад 9 травня.

"Заради цікавості я подивився Соловйова, вони скасували парад в Курську, Бєлгороді, мовляв, Україна може "завдати ударів по скупченню техніки". Але по якій – росіяни з консервації танки знімають часів Другої світової війни, щоб відправити на фронт. Можу посперечатися, що на параді у Москві 9 травня, де мають 10 тисяч осіб пройти, буде набагато менше авіації", – сказав Тизенгаузен.

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