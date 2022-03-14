До них уже доходить, – Гармаш пояснив користь від перемовин із росіянами

Україна продовжує вести перемовини з Росією. Уже стартував четвертий раунд переговорів. Стає помітно, що до росіян уже починає "доходити".

Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Гармаш – журналіст та представник України у тристоронній контактній групі. За його словами, якщо Україна продовжує вести перемовини, то значить вони мають певну користь.

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Гармаш зауважив, що переговори несуть для України принаймні політичну користь. Це демонстрація того, що країна все-таки має намір дипломатичним шляхом розв'язувати війну.

Якщо вірити нашим перемовникам, зокрема Михайлові Подоляку, то до них уже доходить, що в нас є певні аргументи й що в них є сенс вести перемовини з нами,

– додав він.

Представник України у ТКГ підкреслив, що користь також і є у тому, що "кінець кінцем відкрили гуманітарний коридор у Маріуполі". Мовляв, уже хоча б для цього варто вести перемовини.

"Є сенс і в тому, щоб просто розуміти, чого хоче наш противник. Навіть уже є заяви про те, що начебто Путін уже згоден вести перемовини з нашим президентом. Принаймні політичний і дипломатичний сенс є", – підсумував Гармаш.

Нагадаємо, що наразі у перемовинах між Україною та Росією взяли технічну паузу. Четвертий раунд переговорів мають продовжити 15 березня. Пауза не означає їхнє завершення, повідомив радник глави Офісу Президента.