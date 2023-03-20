Кличуть Зеленського: до Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП
Джерело:Митрополит Антоній
20 березня до Офісу Президента України прибули вищі ієрархи УПЦ МП. Вони нібито хочуть донести до керівництва "свою позицію".
Митрополит Бориспільський та Броварський Антоній заявив, що члени Священного Синоду УПЦ МП хочуть зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. В Офісі Президента поки не прокоментували це.
Важливо Ченці УПЦ МП не хочуть виселятись з Києво-Печерської Лаври: як буде діяти Україна
До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП
Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським,
– написав митрополит Антоній.
Також до ОП завітали митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) і митрополит Лука Запорізький.
Наразі члени УПЦ МП вимагають, щоб український лідер вийшов до них.Зверніть увагу! Сьогодні в УПЦ МП відбулося засідання Синоду, на якому було обговорено питання виселення з Києво-Печерської Лаври.
До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП / фото митрополита Антонія
Найвищі ієрархи УПЦ МП біля ОП: дивіться відео
"Члени Священного Синоду написали звернення до Володимира Зеленського і хочуть йому особисто пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Ми прийшли, щоб донести до президента позицію не лише членів Священного Синоду, а й мільйонів віруючих УПЦ. Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ", – заявив митрополит Климент.
Виселення ченців з Києво-Печерської Лаври: що відомо
- До 29 березня 2023 року московські попи мають покинути територію Києво-Печерської Лаври у Києві.
- Водночас намісник монастиря Паша "Мерседес" звертався до президента та говорив, що "нікуди зі своїми прихожанами йти не збирається".
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що фізичну силу до "священнослужителів" застосовувати не будуть.
- До речі, речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що факт виселення Києвом московських попів з Лаври, зокрема, нібито виправдовує так звану "спеціальну воєнну операцію".
- Російський патріарх Кіріл вирішив захистити своїх "колег" й закликав "врятувати" Лавру.
- Після цього Папа Римський попросив "ворогуючі сторони поважати релігійні об’єкти", а також похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії".