Кличуть Зеленського: до Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП

20 березня до Офісу Президента України прибули вищі ієрархи УПЦ МП. Вони нібито хочуть донести до керівництва "свою позицію".

Митрополит Бориспільський та Броварський Антоній заявив, що члени Священного Синоду УПЦ МП хочуть зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. В Офісі Президента поки не прокоментували це.

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До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП

Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським,

– написав митрополит Антоній.

Також до ОП завітали митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) і митрополит Лука Запорізький.

Наразі члени УПЦ МП вимагають, щоб український лідер вийшов до них.

Сьогодні в УПЦ МП відбулося засідання Синоду, на якому було обговорено питання виселення з Києво-Печерської Лаври.



До Офісу Президента прибули найвищі ієрархи УПЦ МП / фото митрополита Антонія

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"Члени Священного Синоду написали звернення до Володимира Зеленського і хочуть йому особисто пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Ми прийшли, щоб донести до президента позицію не лише членів Священного Синоду, а й мільйонів віруючих УПЦ. Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ", – заявив митрополит Климент.

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