До Тупицького можуть застосувати примусовий привід

Олександру Тупицькому не можуть обрати запобіжний захід, оскільки він систематично не з'являється у суді. Відтак, його можуть примусово привести до суду.

Про це розповіла представниця Верховної Ради у Конституційному Суді України Ольга Совгиря. Але для цього необхідне відповідне рішення суду.

Тим часом 49 нардепів в КСУ оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького Привести Тупицького у суд силою можуть навіть незважаючи на його колишній спеціальний статус. Адже наразі, за рішенням Зеленського, він його позбавлений.

Зараз можуть, якщо так вирішить суд. Він же звільнений указом президента. У нього немає суддівських гарантій, його позбавили державної охорони. Ходить зі своєю,

– розповіла Совгиря.

Запобіжний для Тупицького

Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня. Пізніше скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ , який видав Віктор Янукович. Однак наразі Конституційний суд відкрив справу щодо оскарження цього рішення. Відповідне подання зробили 49 нардепів.

Обрати запобіжний захід Тупицькому має Печерський райсуд. Але регулярно ігнорує судові засідання. Наприклад, 7 квітня заявив, що його мамі стало зле, тому він не прийшов. Печерський райсуд визнав цю причину поважною.

Через систематичну неявку Тупицького прокурори клопотали про його примусовий привід до суду. Водночас адвокати наполягали, що їхній підзахисний має поважну причину.

Наступне засідання, на якому Тупицькому мають обрати запобіжний захід, 15 квітня.

Справа Тупицького: коротко

19 січня ДБР повідомило Олександру Тупицькому про підозру.

Голові КСУ інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Згодом у ДБР відкрили ще одне кримінальне провадження за вчинення Тупицьким самоправства.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу