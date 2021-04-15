До переговорів Макрона та Зеленського через відеозв'язок долучиться Меркель, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 16 квітня вирушить з офіційним візитом до Франції. Під час переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном Зеленський підніме питання загострення у відносинах з Росією. До розмови, інформують ЗМІ, долучиться і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Очільниця уряду Німеччини братиме участь у зустрічі з допомогою відеозв'язку. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше В Офісі Президента підтвердили візит Зеленського до Франції

Ці переговори – свідчення підтримки України Заходом

Ймовірно, що це будуть повноцінні переговори у нормандському форматі, щоправда, без президента Росії Володимира Путіна.

Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідає дійсності. Мета Путіна – розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини,

– пише "Дзеркало тижня".

Зустріч Зеленського та Макрона відбудеться у форматі обіду

Зазначимо, що у Парижі анонсували, що зустріч Зеленського та Макрона відбудеться у форматі обіду. Головна тема переговорів – нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів.

Що відомо про стягнення військ Росії до кордону України?

Про зростання військової напруги повідомив головнокомандувач ЗСУ Про зростання військової напруги повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак з трибуни Верховної Ради. За підрахунками представниці США в ОБСЄ, чисельність військових Росії поблизу українських кордонів орієнтовно 25 тисяч . Українські розвідники кажуть, що незабаром ця кількість може зрости до 110 тисяч військових держави-агресора.