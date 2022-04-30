До перших вироків щодо воєнних злочинів Росії мине щонайменше 1 – 2 роки, – Малюська

Україна має достатньо доказів воєнних злочинів російських військ. Проте перші вироки оголосять, ймовірно, щонайменше через 1 – 2 роки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє 24 канал. За його словами, виносити вироки окупантам та керівництву Росії можуть як українські національні суди, так і міжнародні інстанції.

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Це ще дуже швидкі терміни, – Малюська

Денис Малюська звернув увагу на основну проблему відповідних справ – затримання винних фізично.

Юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) підтримує більшість країн світу. Згідно з інформацією міністра юстиції, якщо вироки виноситимуться МКС – більшість країн не зважатиме навіть на дипломатичний захист, наприклад, Володимира Путіна чи його оточення.

Безумовно, повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки – це займе щонайменше рік – півтора –два,

– пояснив Малюська.

Міжнародні юрисдикції завжди були повільними, і "це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів", додав міністр юстиції України. Зазвичай на питання відповідних справ потрібно 6 – 8 років, можливо, навіть й більше.

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Протягом окупації територій Київщини російська армія скоїла величезну кількість моторошних воєнних злочинів – окупанти ґвалтували жінок, розстрілювали та знущалися з цивільних.

Цивілізований світ шокований діями російськиї загарбників, до розслідування на Київщині долучився Міжнародний кримінальний суд.

Наразі Україна вже оголосила підозру для 10 росіян, які знущалися з українців.

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