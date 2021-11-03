Зеленський подав кандидатуру Резнікова на міністра оборони

До Верховної Ради 3 листопада надійшло подання Володимира Зеленського. У ньому президент України рекомендує кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України.

Зауважимо, що 3 листопада нардепи тільки проголосували за відставку Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Важливо Рада відправила у відставку Олексія Резнікова

Місце міністра оборони також стало вакантним 3 листопада. Адже парламентарі на пленарному засіданні звільнили Андрія Тарана. За даними ЗМІ, саме Резніков і має замінити ексміністра оборони України на цій посаді. Тож, ймовірно, відставка Резнікова та вакантна посада у Міноборони пов'язані.

Що відомо про Олексія Резнікова

Політик народився 18 червня 1966 року у Львові. Навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

Був співзасновником брокерської компанії. Працював заступником голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Заснував компанію "Правіс", яку пізніше перейменували на "Резніков, Власенко і партнери".

Був адвокатом президента Віктора Ющенка. У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання. А згодом став заступником глави КМДА.

У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання. А згодом став заступником глави КМДА. У 2019 році Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Віцепрем'єром, а також міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України став 4 березня 2020 року.

Відставка Олексія Резнікова: дивіться відео

Кадрові зміни в уряді: головне

Останні кілька тижнів в Україні не вщухали обговорення масштабних кадрових змін в Кабінеті Міністрів. Як наслідок – на пленарному засіданні 3 листопада Верховна Рада відправила у відставку одразу 5 міністрів, серед них, крім Олексія Резнікова, були:

Роман Абрамовський – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Олексій Любченко – з посади першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України;

Олег Уруський з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Андрій Таран з посади міністра оборони.

Повний текст публікації Тараса Мельничука:

До Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України.