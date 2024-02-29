Життя нічого не вчить: росіяни перекинули в Севастополь черговий ВДК

Росіяни продовжують грати з вогнем. Відомо, що до Севастополя ворог підвів черговий великий десантний корабель.

Про це розповіли у телеграм-каналі "Крымский ветер". Супроводжують допис світлиною судна у бухті.

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"Наші очі" все бачать: окупанти навіщось притягнули ВДК проєкту 775 у Графську бухту Севастополя. Інформація оперативно передана ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.



Великий десантний корабель перекинули до Графської бухти / Фото "Крымский ветер"

Нещодавно потопили "Цезаря Кунікова"

14 лютого українцям зробили фантастичний подарунок до Дня закоханих. Вночі та зранку у районі Алупки пролунала серія вибухів. Згодом так зване міністерство оборони Росії почало вигадувати, що буцімто збило шість безпілотників, якими Україна нібито намагалася атакувати півострів.

Утім, у Генштабі ЗСУ невдовзі цю інформацію спростували. У відомстві зазначили, що 14 лютого уразили та знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". За наявною інформацією, участь у цій спецоперації брали спецпризначенці "Групи 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Відомо, що судно ворога вдалося атакувати з допомогою українських морських дронів Magura V5. Згодом навіть опублікували у мережі відео, на якому можна побачити спалахи у Чорному морі. Ймовірно, камерам вдалося зафіксувати момент успішної роботи по "Цезарю Кунікову".

Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що більшість російських загарбників, котрі перебували на моменті атаки на кораблі, загинули. Що стосується самого судна, то воно успішно пішло під воду. Відновити цей великий десантний корабель навряд чи вдасться.

Глава держави Володимир Зеленський пізніше відреагував на знищення ВДК. Він подякував оборонцям і додав, що ми крок за кроком очистимо Чорне море від ворога.

Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів,

– наголосив Зеленський.