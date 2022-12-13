Світла може стати більше: до системи під'єднали виведений з ладу обстрілами енергоблок АЕС

В Україні до мережі вдалось під'єднати український енергоблок-"тисячник". За даними Міненерго, всі енергоблоки на підконтрольній Україні території працюють.

У міністерстві повідомили, що всі енергоблоки працюють на максимальній потужності. Також в Енергоатомі пояснили, що саме змінить це під'єднання.

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Як зміниться ситуація зі світлом

Сьогодні, 13 грудня 2022 року, о 01:09 під'єднали до електромережі останній енергоблок-"тисячник" Енергоатому (потужністю 1000 мегаватів), триває набір потужності… Отже, енергосистема отримала додаткових 1000 мегаватів електроенергії,

– заявили в Енергоатомі.

Також там пояснили, що вдалось поремонтувати пошкодження, які отримав цей енергоблок внаслідок атак росіян по енергосистемі 23 листопада 2022 року.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це черговий крок до стабільності енергосистеми.

9 енергоблоків в Україні працюють

"Усі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – підтвердив Галущенко.

Окрім того, в Міненергетики пригадали, що:

наразі не працюють шість енергоблоків-"тисячників" на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції;

ці енергоблоки ще споживають орієнтовно 100 мегаватів на власні потреби від енергосистеми України;

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Яка ситуація в енергосистемі України