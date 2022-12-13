Світла може стати більше: до системи під'єднали виведений з ладу обстрілами енергоблок АЕС
Джерело:Міністерство енергетики України
В Україні до мережі вдалось під'єднати український енергоблок-"тисячник". За даними Міненерго, всі енергоблоки на підконтрольній Україні території працюють.
У міністерстві повідомили, що всі енергоблоки працюють на максимальній потужності. Також в Енергоатомі пояснили, що саме змінить це під'єднання.
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Як зміниться ситуація зі світлом
Сьогодні, 13 грудня 2022 року, о 01:09 під'єднали до електромережі останній енергоблок-"тисячник" Енергоатому (потужністю 1000 мегаватів), триває набір потужності… Отже, енергосистема отримала додаткових 1000 мегаватів електроенергії,
– заявили в Енергоатомі.
Також там пояснили, що вдалось поремонтувати пошкодження, які отримав цей енергоблок внаслідок атак росіян по енергосистемі 23 листопада 2022 року.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це черговий крок до стабільності енергосистеми.
9 енергоблоків в Україні працюють
"Усі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – підтвердив Галущенко.
Окрім того, в Міненергетики пригадали, що:
- наразі не працюють шість енергоблоків-"тисячників" на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції;
- ці енергоблоки ще споживають орієнтовно 100 мегаватів на власні потреби від енергосистеми України;
- увімкнення ЗАЕС блокує Росія.
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Яка ситуація в енергосистемі України
- 5 грудня росіяни восьмий раз масовано атакували об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Після цього значні відключення енергії були на Київщині та в багатьох інших областях.
- Вже 9 грудня Київські електромережі повідомили, що столиця повертається до графіків відключення світла.
- Окрім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що орієнтовно 50% критичної енергетичної інфраструктури зруйновані, деякі з них – повністю.
- Денис Шмигаль розповів, що Україні терміново потрібен 1 мільярд доларів, щоб пережити зиму.
- Також прем'єр пояснив, що українці протягом всієї зими житимуть в умовах обмеження споживання світла.