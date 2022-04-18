До списку потенційних жертв Путіна входять не лише Естонія, Латвія та Литва, – дипломат

Міжнародні дипломати переконані, що Росія не зупиниться, якщо переможе у війні проти України. І мовиться не лише про наступ на Литву, Латвію та Естонію, а й низку інших країн.

Як зазначив американський дипломат Роберт Пірсон, імперські амбіції Володимира Пуніта не обмежуються лише Україною. Він переконаний, що у списку потенційних жертв Росії є ще низка країн, і це не лише Естонія, Латвія та Литва.

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Список потенційних жертв Росії значно ширший

Так, підкреслює Роберт Пірсон, у списку потенційних жертв країни-агресорки дійсно є Литва, Латвія та Естонія. Але крім них до нього входять також Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. Ба більше, навіть Молдова, яка не є членом НАТО.

Відповідне припущення дипломата вкотре доводить, що Росія прикривається ймовірним нападом Альянсу, щоб легітимізувати свої імперські амбіції.

Пірсон також додав, що навіть після програшу Україні Путін намагатиметься посилити свою військову присутність на Заході. Тож він буквально змусить офіційний Мінськ підкоритися Москві. А зробить це для того, щоб російські війська на постійній основі були на території Білорусі, як це відбувається у Сирії та Казахстані.

Не виключається також активізація діяльності у Калінінграді та вздовж кордонів Росії з країнами Балтії. Таким чином країна-агресорка залякуватиме Естонію, Латвію, Литву, Польщу, а також Німеччину.

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