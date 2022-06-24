До всіх бід ще одна: у Маріуполі третій день горить сміттєзвалище

Проблем розбомбленому та окупованому Маріуполю точно не бракує. До всіх бід там ще й загорілося сміттєзвалище.

Росіяни не гасять вогонь

Пожежа трапилася на законсервованому сміттєзвалищі в районі вулиці Флотської. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, станом на 24 червня вогонь палає вже 3 день.

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Третій день поспіль дим та сморід окутує Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щосекунди викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають містяни,

– розповів чиновник.

Російські окупанти не гасять пожежу, оскільки не мають для цього необхідних потужностей. Андрющенко наголосив, що наслідки цього ігнорування будуть катастрофічними. Найгірше те, що модульні будинки для маріупольців будують дуже близько до сміттєзвалища. Відстань становить всього лиш до 1,5 кілометра.

"Вся турбота окупантів в одному флаконі", – зазначив радник мера.

Дивіться відео з пожежі сміттєзвалища у Маріуполі:

Зауважимо, що ці модульні будинки росіяни будуть для того, щоб використати як "живий щит". Адже всього лиш за 200 – 300 метрів вони облаштовують фортифікаційні споруди, щоб оборонятися від Збройних Сил України.

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Останні новини зі зруйнованого Маріуполя

Російські окупанти масово виїжджають з Маріуполя у сторону Запоріжжя. Вони хизуються, що їдуть захоплювати місто. Натомість навколо Маріуполя залишилися кадирівці та дагестанці, які займаються бандитизмом.

Зараз в місті залишаються понад 100 тисяч населення. 90% інфраструктури – зруйновані, продуктів та питної води немає. Мешканцям деяких вулиць доводиться жити в підвалах, адже їхні квартири розбомблені. Виїхати з Маріуполя неможливо.

1 червня в місті припинили видавати гуманітарну допомогу, то ж маріупольці, які не можуть працювати, змушені випрошувати їжу. Ба більше, в уяві росіян люди з інвалідністю та люди літнього віку мають самостійно прийти по їжу, інакше її не дадуть.

При цьому видають "гуманітарку" поруч з магазином, де влаштували морг. Відтак там стоїть постійний трупний сморід.

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