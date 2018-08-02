19:02
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

До київського госпіталю прибув черговий борт з пораненими на Донбасі: потрібна допомога

1221 Читать новость на русском
У київських госпіталь привезли поранених на Донбасі
У київських госпіталь привезли поранених на Донбасі / Фото з соцмереж

У київський Головний військовий клінічний госпіталь надійшов новий борт поранених на Донбасі українських військових. Серед них є солдати у важкому стані.

Про це йдеться у статті видання "Обозреватєль".

Читайте також:  "Стіну" на кордоні з РФ на Харківщині облаштують до кінця року, – МВС

Відповідний пост на своїй сторінці у Facebook опублікувала волонтер Наталя Юсупова. Вона зазначила, що наші захисники потребують допомоги.

Привезли бійців з ампутацією, лежачих, з важкими ранами. Потрібна кров. Здати її можна в центрі крові на території госпіталю, з понеділка по четвер з 9-12. Адреса: Київ, вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська". При собі обов'язково мати паспорт,
 написала Юсупова.

Волонтер повідомила, що пацієнтам можна приносити пелюшки, щоб підкладати під рани, прості футболки і шорти. З продуктів завжди є потреба в чаї, каві, цукрі, ковбасі, сирі, йогуртах, воді, фруктах, овочах і печиві. Також можна приносити препарати "Дексалгін" і "Кетанов".

Це найнеобхідніше і те, що потрібно завжди! Ми також передаємо продукти нашим воїнам у госпіталь в Ірпені, так що, будь ласка, допомагайте!" - закликала волонтер.

Читайте також:  Наступ з моря – суїцид для Росії, – волонтер назвав силу, що зупинить Кремль

Допомогти можна, перерахувавши будь-яку суму на картку ПриватБанку з номером 4176 4900 0009 0459 (на ім'я Ветвицької Наталії).

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Волонтери Новини Києва
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
сьогодні, 19:00 Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою
Уляна Корицька
Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
сьогодні, 17:01 Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
Отставной подполковник
В Україні відбудеться найбільший технофест Східної Європи Interpipe TechFest: чому варто йти
сьогодні, 16:04 В Україні відбудеться найбільший технофест Східної Європи Interpipe TechFest: чому варто йти
Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
сьогодні, 15:00 Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В Ізраїлі Ялту назвали російським містом: фотодоказ
 30 жовтня 2017 , 17:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Дніпро" позбувся фінансування та підтримки, - Чигринський
 24 червня 2016 , 21:33
На одного з найкращих тренерів світу можуть завести кримінальну справу через мільйони в офшорах
 4 грудня 2016 , 15:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук