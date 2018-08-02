До київського госпіталю прибув черговий борт з пораненими на Донбасі: потрібна допомога

У київський Головний військовий клінічний госпіталь надійшов новий борт поранених на Донбасі українських військових. Серед них є солдати у важкому стані.

Про це йдеться у статті видання "Обозреватєль".

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Відповідний пост на своїй сторінці у Facebook опублікувала волонтер Наталя Юсупова. Вона зазначила, що наші захисники потребують допомоги.

Привезли бійців з ампутацією, лежачих, з важкими ранами. Потрібна кров. Здати її можна в центрі крові на території госпіталю, з понеділка по четвер з 9-12. Адреса: Київ, вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська". При собі обов'язково мати паспорт,

– написала Юсупова.

Волонтер повідомила, що пацієнтам можна приносити пелюшки, щоб підкладати під рани, прості футболки і шорти. З продуктів завжди є потреба в чаї, каві, цукрі, ковбасі, сирі, йогуртах, воді, фруктах, овочах і печиві. Також можна приносити препарати "Дексалгін" і "Кетанов".

Це найнеобхідніше і те, що потрібно завжди! Ми також передаємо продукти нашим воїнам у госпіталь в Ірпені, так що, будь ласка, допомагайте!" - закликала волонтер.

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Допомогти можна, перерахувавши будь-яку суму на картку ПриватБанку з номером 4176 4900 0009 0459 (на ім'я Ветвицької Наталії).