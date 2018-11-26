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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "До політичних війн – немає діла": на фронті свій воєнний стан – щодня і щохвилини

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      Навіть на фронті, під постійними обстрілами, військові та цивільні стежать за ситуацією у Керчі та Верховній Раді, де сьогодні прийматимуть історичне рішення – введення військового стану.

      На околицях окупованої Горлівки війна не припиняється ніколи. Бійці, які боронять ці позиції, кажуть: до політичних війн їм немає ніякого діла. Як і раніше – будуть захищати Україну.

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      Як кажуть військовослужбовці, останнім часом ворог активізувався, почав працювати з великокаліберних кулеметів, гранатометів. Крім того, почали свою роботу диверсійно-розвідувальні групи. 

      У нас задача одна – забрати нашу землю, не дати противнику прорватись, утримувати оборону. Ну, і максимально вибивати ворога, захищати людей, всіх рідних та близьких, 
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Владислав.

      "На нулі" свій "воєнний стан" щодня і щохвилини, але тут теж сьогодні всю ніч дивились, як росіяни захоплювали на Азові українські кораблі. І слухали, як у Києві командувачі разом з президентом приймали жорсткі рішення. Щоправда, на війні поки що не дуже розуміють, що тепер зміниться. Так само, як не дуже розуміють цього у навколишніх селах. Туди новини йдуть зазвичай довше, проте і тут переживають і налякані невизначеністю.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.

      Відео: конфлікт у Азовському морі

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі Україна – Росія війна
      Джерело: 24 канал
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