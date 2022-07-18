Масований обстріл Миколаєва та знищений склад окупантів: як минула ніч у регіонах

В Україні минула ще одна неспокійна доба. В регіонах були ворожі обстріли, є постраждалі.

Про те, як минула ніч в областях України, повідомили джерела 24 каналу в ОВА. Як завжди, є відносно спокійні території, а є ті, де боротьба запекла.

Читайте також ЗСУ відбили ворожі штурми на Сході: карта бойових дій станом на 18 липня

Де була відносно спокійна ніч

Такою можна схарактеризувати ніч на Волині, Закарпатті на Рівненщині. Також було спокійно в:

Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Запорізькій,

Хмельницькій,

Тернопільській областях.

Відносно спокійно було й на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Вінниччині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Ситуація на Харківщині

У Харкові ворог бив артилерією по Київському району міста. Постраждала тільки цивільна інфраструктура, пошкоджені багатоповерхові будинки. Частково руйнувань зазнали кілька поверхів п'ятиповерхового будинку. Також зруйнований дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8 та 9 поверхів іншої житлової багатоповерхівки. Постраждалих немає.

Вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах області. У Золочеві внаслідок обстрілів горіли приватні будинки, господарчі споруди, гаражі. У місті Чугуїв через обстріл у 5-поверховому житловому будинку пошкоджені вікна. Людей з будинку евакуювали.

За добу російські окупанти також обстрілювали Ізюмський район. Через це горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

Обласний Центр екстреної медичної допомоги повідомив, що за добу в області через агресію росії загинули 67-річна жінка в селі Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Також отримали поранення та перебувають в лікарні 41-річна жінка та 75-річний чоловік.

Обстріли Сумщини та Дніпропетровщини

За добу, що минула, ворог знову обстрілював громади Сумської області. Вдень вдарив чотири рази по Юнаківській громаді, ввечері був ворожий артобстріл зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді, мінометний обстріл Білопільської громади. Постраждалих немає.

Вночі росіяни мінометами вдарили по Шалигінській та Юнаківській громадах. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

Вночі били також по Нікополю кілька разів. Відомо поки про одну поранену людину та госпіталізовану. Руйнувань зазнали 10 приватних будинків, є пошкодження у місцевій лікарні, на двох місцевих підприємствах та у порту. Масштаби та наслідки обстрілів з'ясовують.

Що відбувається на Донбасі

Цей регіон під обстрілами майже постійно. Там тривають активні бойові дії. Зокрема, ситуація на фронті Луганщини не змінилася. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, але через втрати відійшли. Наші воїни відбили ворога поблизу Білогорівки.

За ніч було 5 авіаударів, 13 артобстрілів. Пропагандисти повідомили, що в окупованому Алчевську зруйнували тролейбусне депо та профілакторій ракетним ударом HIMARS. Про розташування в цих будівлях військових об'єктів замовчується.

На Донеччині за минулу ніч росіяни обстріляли Костянтинівку, Соледар, Торецьк, Сіверськ, Вугледар, Мар'їнку, Новий Донбас, Краматорськ.

В обстріляних Торецьку, Миколайпіллю пошкоджені 7 приватних житлових будинків. Інформацію щодо вбитих та поранених уточнюють. За добу в Донецькій області двоє загиблих і 10 поранених.

Боротьба на Півдні

Зранку 18 липня місто Миколаїв окупанти знову обстріляли масовано. Влучили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки, також по околицях.

Протягом дня 17 липня були обстріли сіл Лимани та Українка Галицинівської громади. Без постраждалих. Внаслідок ворожих обстрілів у селищі Березанка Березанської громади загорілась пшениця. У Баштанському районі тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Збирають інформацію про постраждалих і пошкодження.

На Херсонщині ситуація стабільно напружена. Російські військові активно укріплюють рубежі оборони залізобетонними конструкціями. Триває обстріл звільнених сіл та сусідніх регіонів. У багатьох населених пунктах пошкоджені практично всі будинки та інша інфраструктура.

Гучно було у Лазурному. ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів, який був розташований на березі моря, в санаторії "Чайка".

ЗСУ завдають втрат ворогу

росія воює без правил, тому й обстрілює цивільне населення, адже хоче багато крові. Натомість ЗСУ діють навпаки. Для них важливо зберегти життя кожного. Тому й обстрілюють військові бази та склади окупантів. Зокрема, 16 липня Збройні Сили України на Донбасі знищили склад боєкомплектів у селі Скаргівка, що на Луганщині, мінібазу окупантів у місті Чистякове, що на Донеччині.

Українські десантники не відстають від колег і продовжують вражати своєю сміливістю та професіоналізмом. Лише за день бійці 80 десантно-штурмової бригади знищили майже цілу танкову роту окупантів.

Збройні Сили України станом на 18 липня ліквідували загалом вже 38,5 тисячі ворогів. За добу відправили з нашої землі 150 загарбників.

Потужний розгром окупантів був у Новій Каховці: дивіться відео