Доба на Півдні: росіяни гатять зі "Смерчів" по Миколаєву, а на Херсонщині влаштовують провокації

На Півдні ситуація стабільно напружена, адже окупанти продовжують провокативно обстрілювати тимчасово окуповану Херсонщину. Також вороги своїми атаками знищують Миколаїв.

Натомість на Одещині Україна протистоїть ймовірним ворожим диверсіям. У Придністров'ї ситуація стабільно контрольована силами оборони.

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Окупанти здійснюють провокації на Херсонщині, збиваючи ППО свої ж ракети

На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, рашисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ,

– командування пояснило цинічні та абсурдні вчинки окупантів.

Там також додали, що Миколаївщину вороги атакували системами залпового вогню "Смерч". Обласний центр регіону, його інфраструктуру та виробничі спроможності – руйнують.

Одещина протистоїть диверсіям

На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидіють псевдомінерству,

– повідомили в ОК "Південь".

Додали також, що правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про "підготовку вибуху" в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси. Окрім того, на Одещині:

кордон з невизнаним Придністров'ям стабільно контрольований силами оборони;

є загроза ракетних ударів, адже досі у Чорному морі перебувають корабельні угруповання. Також не можна виключати застосування ракетних комплексів з Криму та стратегічної авіації.

В ОК "Південь" пояснили, що:

варто дотримуватись норм та правил безпеки;

не нехтувати попередженням про повітряну тривогу;

перевіряти інформацію, щоб не ставати жертвами фейків;

не поширювати інформацію, що може зорієнтувати ворога в його діях.

Успіхи нашого війська на Півдні

Наші підрозділи ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконали 19 вогньових завдань. Зокрема вони знищили:

черговий склад боєприпасів на Херсонщині;

2 танки Т-72;

самохідну артустановку та ️ гаубіцу;

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

зенітно-ракетний комплекс "ТОР";

броньовану та автотехніку.

Ще на 40 рашистів скорочено чисельність ворожих сил,

– розповіли в ОК.

Коротко про ситуацію на Півдні країни

Вороги поширили фейкову інформацію про те, що нібито наші військові розмістили у Одесі підрозділи ЗСУ. Зокрема представниця російського МЗС Марія Захарова традиційно збрехала, що нібито мовиться про техніку та ППО на території Одеської кіностудії.

20 травня окупанти завдали ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря. На щастя, населення не постраждало.

Протягом 18 травня вороги продовжили обстрілювати Миколаївщину. На щастя, поки даних про поранених людей немає. Проте окупанти там пошкодили 20 будинків.

Окрім того, в ОК "Південь" раніше писали, що загарбники повезуть медійників в окупований Херсон, Нову Каховку, Скадовськ, Армянськ. Там вони хочуть зустрітись із колаборантами, щоб створити фальшиву картинку російської пропаганди. Насправді українська влада нагадала пресі, що в'їжджати на тимчасового окуповані території зі сторони Росії – заборонено законом України.

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