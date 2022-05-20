Доба на Півдні: росіяни гатять зі "Смерчів" по Миколаєву, а на Херсонщині влаштовують провокації

20 травня 2022 , 02:59
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Джерело:

ОК "Південь"

На Півдні ситуація стабільно напружена, адже окупанти продовжують провокативно обстрілювати тимчасово окуповану Херсонщину. Також вороги своїми атаками знищують Миколаїв.

Натомість на Одещині Україна протистоїть ймовірним ворожим диверсіям. У Придністров'ї ситуація стабільно контрольована силами оборони.

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Окупанти здійснюють провокації на Херсонщині, збиваючи ППО свої ж ракети

На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, рашисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ,
– командування пояснило цинічні та абсурдні вчинки окупантів.  

Там також додали, що Миколаївщину вороги атакували системами залпового вогню "Смерч". Обласний центр регіону, його інфраструктуру та виробничі спроможності – руйнують. 

Одещина протистоїть диверсіям

На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидіють псевдомінерству,
– повідомили в ОК "Південь".  

Додали також, що правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про "підготовку вибуху" в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси. Окрім того, на Одещині:

  • кордон з невизнаним Придністров'ям стабільно контрольований силами оборони;
  • є загроза ракетних ударів, адже досі у Чорному морі перебувають корабельні угруповання. Також не можна виключати застосування ракетних комплексів з Криму та стратегічної авіації.

В ОК "Південь" пояснили, що:

  • варто дотримуватись норм та правил безпеки;
  • не нехтувати попередженням про повітряну тривогу;
  • перевіряти інформацію, щоб не ставати жертвами фейків;
  • не поширювати інформацію, що може зорієнтувати ворога в його діях.

Успіхи нашого війська на Півдні

Наші підрозділи ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконали 19 вогньових завдань. Зокрема вони знищили:

  • черговий склад боєприпасів на Херсонщині;
  • 2 танки Т-72;
  • самохідну артустановку та ️ гаубіцу;
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • зенітно-ракетний комплекс "ТОР";
  • броньовану та автотехніку.

Ще на 40 рашистів скорочено чисельність ворожих сил, 
– розповіли в ОК.  

Коротко про ситуацію на Півдні країни

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Автор: Діана Квасневська