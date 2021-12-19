"Добре відчули": окупаційні війська потужно обстрілюють позиції ЗСУ із гранатометів

Проросійські війська активно обстрілюють позиції українських військових на Сході. Біля Золотого потрібно йти швидко, ховаючись за кущами.

Адже, за словами вояків, помітивши рух, окупанти одразу починають стріляти. Остання атака почалась, коли опівдні ворог несподівано відкрив вогонь з гранатометів.

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"За специфікою їхнього спрацювання, оскільки ми перебуваємо на місцевості, де ростуть дерева, граната могла поцілити не лише в землю, а й в гілку дерева. Цього було достатньо, щоб вона спрацювала", – зауважив військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Окупанти обстріляли тилову зону опорного пункту

В цей час армійці зазвичай займаються побутовими справами. Вочевидь, це помітили окупанти й обстріляли не передові пости, а тилову зону опорного пункту. Біля позицій розірвалося майже десяток пострілів гранатомета.

Ми якраз ішли в цей момент по дрова. Ми були трохи правіше від зони ураження, але добре відчули (вибух – 24 канал),

– поділився військовий Андрій.

Одна з гранат зачепила 23-річного медика Аліну. Жінка, повертаючись після медогляду бійців, отримала осколкові поранення у спину.

"Поверталася в напрямку бліндажа-кухні. В цей період противник обстріляв з автоматичного станкового гранатомета АГС-17", – зауважив військовий Юрій.

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Як рятували медика

Армійці вмить пригадали усе, що вчила їх Аліна: перев'язали рани, щоб зупинити кровотечу. Після госпіталізації медику провели операцію, зараз вона у харківському шпиталі.

Поранення вона пережила досить сміливо. Жодної паніки, сліз не було,

– сказав український захисник Юрій.

Схожі обстріли тут не дивують солдатів. Водночас стверджують, що останнім часом ворожі війська діють агресивніше.

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Загострення армійці чекають до новорічних свят. Упевнені, що окупанти не оминуть "привітати" снарядами. Натомість самі бійці мріють бодай про одну добу без обстрілів.