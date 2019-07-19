Добре знайомі обличчя: хто з фігурантів розслідувань "Схем" йде в Раду

21 липня українці достроково обиратимуть нову Верховну Раду. Аналіз списків кандидатів в депутати показав, що серед тих, хто вже фактично гарантував собі мандат, опинившись на прохідних позиціях, є фігуранти розслідувань програми "Схеми".

"Опозиційний блок" – політична партія, яка зібрала колишніх членів "Партії регіонів". Серед них також фігуранти численних кримінальних проваджень, як то міський голова Одеси Геннадій Труханов та очільник Харкова Геннадій Кернес.

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Віталій Хомутиннік – 11 номер у партійному списку.​ Він – один із найбагатших депутатів Верховної Ради. Володіє 40-метровою яхтою "Апостроф" і літаком бізнес-класу "Гольфстрім G280", користування яким не вказано у його деклараціях.



Віталій Хомутиннік

Але у 2016 році "Схеми" показали, як парламентар неодноразово користується цим приватним літаком. ​Коштує літак приблизно 25 мільйонів доларів. Сам депутат після того, як журналісти показали його перельоти, уникнув відповіді на пряме запитання щодо власності, заявивши, що в нього "немає літака".



Літак Gulfstream G280, на якому, як зафіксували журналісти, літає Віталій Хомутиннік

Тоді в його декларації "Схеми" не знайшли ані яхти, ані літака – Хомутиннік записав їх на офшорну фірму на Кайманових островах, і не вказав користування цим майном, як того вимагає логіка антикорупційного законодавства.

​Олексій Горащенков – 14 номер у списку партії "Сила і честь", політсили ексголови Служби безпеки України Ігоря Смешка. Сам Смешко декларував місією своєї партії – проведення до всіх гілок влади "справжніх патріотів і професіоналів".



Олексій Горащенков

​Схоже, на його думку, одним із таких професіоналів партії є Горащенков, який донедавна не був публічною людиною в політиці. Він – колишній співробітник Адміністрації президента Порошенка. У 2017 році Ганна Соломатіна – колишня директорка одного з департаментів НАЗК – виступила із сенсаційною заявою, назвавши його куратором агентства від президента.

​Хоча офіційно в Адміністрації Порошенка тоді заперечили свій вплив на Нацагентство, "Схеми" вирішили придивитися до Олексія Горащенкова – зокрема, його декларації. І побачили у ній об'єкт незавершеного будівництва – великий будинок на майже 600 квадратів.



Горащенков та недобудований будинок у Києві, оформлений на його дружину

Як вдалося встановити, мовиться про маєток у старовинному центрі Києва – Подільському районі. Судячи з історичних знімків Google Earth – зведений на місці вирубаних дерев.

​Землю під ним дружина Олексія Горащенкова Ганна рішенням Київради отримала безоплатно під будівництво ще у 2005 році.



Знімки з Google Earth

У декларації чиновника будинок значиться як об'єкт незавершеного будівництва, але недобудом його не назвеш. Там живуть люди, територія прибрана, а вечорами у вікнах горить світло. Тобто, він лише формально не введений в експлуатацію

Андрій Холодов має прохідне місце у списку партії "Слуга народу" під номером 22. Як раніше виявили журналісти, кандидат поки що мешкає поміж двома країнами – Україною та Австрією.



Андрій Холодов з дружиною

"Схеми" проаналізували дані, отримані від джерел у Державній прикордонній службі, і встановили, що сукупна тривалість перебування Холодова за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років.

Найбільш показовий – 2015 рік: Андрій Холодов щонайменше 204 дні протягом цього року перебував за межами В елітному районі Відня "Схеми" знайшли маєток Холодова, оформлений на його дружину.​ Його вартість, відповідно до інформації з реєстру – приблизно шість мільйонів євро. Це за нинішнім курсом – 175 мільйонів гривень.



Маєток Холодова у Відні

Та ключове, на що раніше "Схеми" звернули увагу – це родинні зв’язки Холодова. Як виявилось, він є близьким до родини кума Путіна – проросійського політика Віктора Медведчука.

І цей зв'язок – через дружину Медведчука Оксану Марченко, яка є хрещеною дітей Андрія Холодова та його дружини Катерини Шаховської. Це можна побачити з численних фотографій у соцмережі.



Марченко у своєму Instagram називає дружину Холодова "матір’ю свого хрещеника"

У партії "Слуга народу" в свою чергу заявили, що не бачать проблемою таке кумівство, та й взагалі вважають це виключно родинними зв'язками між дружинами Медведчука та Холодова. Сам кандидат в депутати на прохання про коментар не відповів.

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Влітку 2018 року "Схемам" вдалося викрити діяльність тютюнової фабрики в містечку Жовті Води на Дніпропетровщині, яка реалізує свою продукцію, уникаючи сплати за акцизний збір.

Тоді журналісти зробили контрольну закупівлю цигарок і віддали на експертизу, аби перевірити, чи справжні акцизні марки наклеєні на пачки .​Результат експертизи приголомшив. Із 11 акцизних марок справжньою виявилася лише одна.



Журналісти віддали на експертизу закуплені пачки сигарет

Тоді "Схемам" вдалося з'ясувати, що серед керівництва тютюнової фабрики є люди, наближені до Миколи Мартиненка з "Народного фронту". А сама фабрика відкривалася за сприяння народного депутата від того ж "Народного фронту" Олега Кришина.

Сам Кришин після виходу розслідування відкинув свою причетність до підприємства, а податківці взялися розслідувати можливе ухилення тютюновою фабрикою від сплати податків на суму понад два мільйони гривень. Нині Олег Кришин балотується в нову Раду по мажоритарному округу №34 на Дніпропетровщині, де і працювала ця фабрика.



Фабрика відкривалася за сприяння нардепа від "Народного фронту" Кришина

Ще один фігурант наших розслідувань, який йде до парламенту – чинний народний депутат та відомий столичний забудовник Максим Микитась. Балотуватися він вирішив як самовисуванець по 206 окрузі на Чернігівщині, де він й переміг у 2016 році і пройшов у народні депутати.​

Вперше про Максима Микитася "Схеми" розповіли у 2017 в історії про "Сонячну Рів'єру" – одне з найскандальніших будівництв Києва на березі Дніпра в межах берегової захисної смуги. Під час акцій протесту проти тієї забудови навіть стріляли.

"Сонячна Рів'єра" позиціонується як житловий комплекс державної корпорації "Укрбуд", очолюваної на той момент Микитасем. Місцева громада від початку виступала проти і вимагала зупинити будівництво на території пам’ятки ландшафту та всупереч генеральному плану міста: адже ці висотки потрапляли у 100-метрову прибережну захисну смугу, де таке будівництво заборонено.



Висотки "Сонячної Рів'єри "потрапляли в смугу, де таке будівництво заборонено

Натомість забудовник вигадав, як обійти цю заборону – назвавши це будівництвом на березі не великої ріки Дніпро, а Русанівської протоки, частини Десенки. А значить – можна зводити будинки за 50 метрів від води.​Зрештою, попри протести громадськості "Рів'єру" все ж добудували.

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