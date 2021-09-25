Добро має бути з кулаками, – Кулеба вважає, що ООН не вистачає сміливості кинути виклик Росії

Організації Об'єднаних Націй не вистачає сміливості кинути виклик Росії, зокрема через її окупацію кримського півострова. ООН повинна стати добром з кулаками.

Таку думку у своєму блозі для видання висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він написав свої роздуми за підсумками чергової сесії Генасамблеї ООН.

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Кулеба про недостатню сміливість ООН у протидії Росії

Очільник МЗС зазначив, що боротися зі змінами клімату якоюсь мірою легше, ніж з силовою зміною кордонів. Адже кліматична криза не завдаватиме ударів у відповідь.

А от для чіткої позиції щодо Криму потрібно мати сміливість кинути виклик цілком конкретному постійному члену Ради Безпеки ООН (Росії – 24 канал),

– заявив Кулеба.

Він вважає, що на такий крок ООН наразі не вистачає сміливості. Однак додав, що Україна працює над тим, аби стимулювати організацію.

Міністр також підтримав слова генсека ООН Антоніу Гутерреша та Володимира Зеленського. Вони заявляли, що "ООН потрібно прокинутися". Кулеба відзначив, що ООН "проспала" саміт Кримської платформи, хоча окупація півострова – не українська, а світова проблема.

"Президент закликав саме до цього: ООН повинна прокинутися та стати добром з кулаками", – підсумував Кулеба. Глава МЗС не сумнівається, що організації потрібні зміни, аби бути дієвою, принциповою та ефективною.

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