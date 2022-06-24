"Доброго ранку, російські окупанти": у ЗСУ показали бойові пуски "Точки-У"

Українські захисники продовжують боронити нашу землю та вибивати ворога з території України. Щоб завдати ворогу втрат, наші воїни вдарили ракетами з "Точки-У".

Прощавайте російські окупанти

Пресслужба Сухопутних військ ЗС України показала відео бойових пусків з "Точки-У". Українські воїни вдарили по окупантах щонайменше з трьох ракетних комплексів.

Це важливо У росіян є дуже великі втрати, – Мусієнко пояснив ситуацію біля Гірського та Золотого

Доброго ранку! Ми з України! І прощавайте російські окупанти! Бойові пуски ТРК "Точка-У",

– написали наші захисники.

ЗСУ показали бойові пуски "Точки-У" – відео

Росія перекидає комплекси "Точка-У" до Лисичанська

"Точка-У" є на озброєнні української та російської армії. У Росії заявляли, що зняли ракетний комплекс з озброєння своєї армії, однак є чимало доказів, що росіяни повернули "Точку-У" зі складів під час повномасштабної війни в Україні.

"Точкою-У" окупанти били по Вугледару, Маріуполю, Авдіївці, Лисичанську та Слов'янську. Один з найбільш кривавих ударів росіяни завдали 8 квітня, коли "Точкою-У" вдарили по вокзалу в Краматорську. Унаслідок обстрілу загинуло понад 50 людей.

Тепер же російські військові перекидають "Точку-У" до Лисичанська, який контролюють Збройні Сили України. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня повідомив, що зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

Втрати ворога

У Генштабі ЗСУ зранку 24 червня оновили інформацію щодо приблизних втрат Росії у війні з Україною. Повідомляється, що в Україні вже загинуло приблизно 34 530 росіян.

Серйозних втрат Росія зазнала у техніці. Зокрема, загарбники втратили понад 1500 танків, 753 артилерійські системи, 216 літаків та 183 гелікоптери.

Упродовж 23 червня ворог зазнав великих втрат від наших штурмовиків і бомбардувальників. За допомогою штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24 наші військові завдали потужних ударів по ворогу. Під вогнем опинилася жива сила росіян та центри логістики. Також на північно-східному напрямку ударні групи били по складові боєприпасів ворога.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що українські військові на Півдні завдали чималих втрат російським загарбникам. Наші захисники завдали 5 авіаударів по позиціях ворога.

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