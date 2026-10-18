Росія заявила про захоплення Добропілля: Зеленський розкрив справжню ситуацію у місті

16 жовтня міноборони Росії заявило про захоплення Добропілля на Донеччині. Втім, насправді бої за місто тривають.

Про це розповів Володимир Зеленський, заслухавши доповідь Головкома ЗСУ Михайла Драпатого.

Яка ситуація у Добропіллі?

За словами глави держави, окупанти намагаються інфільтруватися у місто. Українські воїни вибивають ворога.

Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці,

– сказав президент.

Він уточнив, що Сили оборони продовжують контратакувати.

Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, він спростував брехню ворога про Запоріжжя. Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що окупанти нібито перебувають за 5 кілометрів від південних околиць Запоріжжя. Насправді, ворог стоїть за щонайменше 20 кілометрів від міста. Це підтверджують і аналітики з Інституту вивчення війни.

Окремо Зеленський підкреслив, що Сили оборони звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. "Так само було і в інші частини року", – додав він.

У такий спосіб президент відкинув заяву Герасимова про те, що з 1 вересня 2026 року російські війська захопили понад 1800 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти.

Аналітики ISW вказують: насправді з 1 вересня окупанти втратили контроль над 122 квадратними кілометрами.

Щодо Добропілля, то в ISW не знайшла доказів просування російських військ безпосередньо в місто, за винятком обмежених спроб проникнення.

Російські війська посилили штурми на Добропільському напрямку, намагаючись закріпитися на околицях міста та серед міської забудови до зими. Про це 15 жовтня повідомив речник української бригади, яка діє на цій ділянці фронту.

За його словами, за попередню добу українські військові знищили близько двох груп російської піхоти чисельністю до взводу кожна та 9 одиниць моторизованої техніки.

Наступ на Добропільському напрямку важливий для Росії в межах спроб захопити український "пояс фортець".

Російські війська прагнуть оточити цей укріплений район, перерізати основні наземні шляхи постачання українських сил і прикрити західний фланг наступу на Краматорськ.