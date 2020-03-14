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      Добровольці з фаєрами прийшли під посольство Росії: відео

      - Читать новость на русском
      Українські добровольці прийшли під посольство Росії у Києві / suspilne.media

      До Дня добровольця українці пройшли "Маршем патріотів" у Києві 14 березня. Одним з останніх пунктів маршу було посольство Росії в Україні, куди добровольці прийшли не з порожніми руками.

      Під посольством добровольці порвали російський прапор та закликали країну-агресорку забиратися з України.

      До слова Як пройшов марш з нагоди Дня добровольця: фото та відео

      Пізніше добровольці запалили десятки фаєрів та вигукували різні гасла, серед яких:

      • "Крим – це Україна";
      • "Донбас – це Україна";
      • "Слава Україні";
      • "Смерть ворогам".

      Згодом учасники маршу заявили, що їхня присутність під посольством та розірваний триколор – це "привіт російським покидькам". Крім того, вони почали скандувати: "нам потрібна перемога".

      Під російським посольством зібралися десятки силовиків, які стежили за правопорядком, а також пожежні автомобілі.

      Учасники "Маршу патріотів" прийшли під російське посольство: дивіться відео

      Під посольством Росії у Києві палили фаєри: дивіться відео

      День добровольців і "Марш патріотів": коротко

      День добровольців традиційно відзначаються в Україні 14 березня, починаючи з 2017 року. Для святкування обрано саме цей день, адже 14 березня 2014 року перші 500 добровольців самооборони Майдану прибули до Нових Петрівців, щоб сформувати перший добровольчий батальйон.

      Цьогоріч ветерани російсько-української війни зібралися у Києві на "Марш патріотів". Вони вирушили через Майдан Незалежності, вулицю Грушевського, вулицю Шовковичну та вулицю Банкову, а тоді спустилися до алеї Героїв Небесної Сотні.

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      Теги: Новини політики Новини України
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