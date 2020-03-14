Добровольці з фаєрами прийшли під посольство Росії: відео

До Дня добровольця українці пройшли "Маршем патріотів" у Києві 14 березня. Одним з останніх пунктів маршу було посольство Росії в Україні, куди добровольці прийшли не з порожніми руками.

Під посольством добровольці порвали російський прапор та закликали країну-агресорку забиратися з України.

До слова Як пройшов марш з нагоди Дня добровольця: фото та відео

Пізніше добровольці запалили десятки фаєрів та вигукували різні гасла, серед яких:

"Крим – це Україна";

"Донбас – це Україна";

"Слава Україні";

"Смерть ворогам".

Згодом учасники маршу заявили, що їхня присутність під посольством та розірваний триколор – це "привіт російським покидькам". Крім того, вони почали скандувати: "нам потрібна перемога".

Під російським посольством зібралися десятки силовиків, які стежили за правопорядком, а також пожежні автомобілі.

Учасники "Маршу патріотів" прийшли під російське посольство: дивіться відео

Під посольством Росії у Києві палили фаєри: дивіться відео

День добровольців і "Марш патріотів": коротко

День добровольців традиційно відзначаються в Україні 14 березня, починаючи з 2017 року. Для святкування обрано саме цей день, адже 14 березня 2014 року перші 500 добровольців самооборони Майдану прибули до Нових Петрівців, щоб сформувати перший добровольчий батальйон.

Цьогоріч ветерани російсько-української війни зібралися у Києві на "Марш патріотів". Вони вирушили через Майдан Незалежності, вулицю Грушевського, вулицю Шовковичну та вулицю Банкову, а тоді спустилися до алеї Героїв Небесної Сотні.