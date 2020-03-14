Добровольці з фаєрами прийшли під посольство Росії: відео
До Дня добровольця українці пройшли "Маршем патріотів" у Києві 14 березня. Одним з останніх пунктів маршу було посольство Росії в Україні, куди добровольці прийшли не з порожніми руками.
Під посольством добровольці порвали російський прапор та закликали країну-агресорку забиратися з України.
До слова Як пройшов марш з нагоди Дня добровольця: фото та відео
Пізніше добровольці запалили десятки фаєрів та вигукували різні гасла, серед яких:
- "Крим – це Україна";
- "Донбас – це Україна";
- "Слава Україні";
- "Смерть ворогам".
Згодом учасники маршу заявили, що їхня присутність під посольством та розірваний триколор – це "привіт російським покидькам". Крім того, вони почали скандувати: "нам потрібна перемога".
Під російським посольством зібралися десятки силовиків, які стежили за правопорядком, а також пожежні автомобілі.
Учасники "Маршу патріотів" прийшли під російське посольство: дивіться відео
Під посольством Росії у Києві палили фаєри: дивіться відео
День добровольців і "Марш патріотів": коротко
День добровольців традиційно відзначаються в Україні 14 березня, починаючи з 2017 року. Для святкування обрано саме цей день, адже 14 березня 2014 року перші 500 добровольців самооборони Майдану прибули до Нових Петрівців, щоб сформувати перший добровольчий батальйон.
Цьогоріч ветерани російсько-української війни зібралися у Києві на "Марш патріотів". Вони вирушили через Майдан Незалежності, вулицю Грушевського, вулицю Шовковичну та вулицю Банкову, а тоді спустилися до алеї Героїв Небесної Сотні.