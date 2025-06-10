Додаткові новини будуть найближчим часом, – Юсов про нові етапи обміну
- Перший етап обміну полонених поранених та важкопоранених вже відбувся, але точна кількість етапів ще невідома.
- Юсов зазначив, що про кількість етапів можна буде сказати після завершення обміну, і найближчим часом варто очікувати додаткових новин.
Напередодні відбувся перший етап обміну полонених поранених та важкопоранених, а також військовослужбовців до 25 років. Водночас наразі невідомо точно, скільки таких етапів ще буде.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в етері телемарафону.
Дивіться також Відбувся новий обмін полоненими, – Зеленський
Що відомо про наступні етапи обміну
Юсов зазначив, що про точну кількість етапів нового великого обміну можна буде сказати лише після його завершення.
Це складний жилий процес і зараз зокрема продовжується переговорний процес, тому побачимо. Результати будуть,
– заявив Юсов.
Він додав, що вже найближчим часом варто очікувати додаткових новин щодо нового етапу обміну полоненими.
Крім того, за словами Юсова, Україна прогне обміну "всіх на всіх" у певних категоріях. Наразі мовиться про важкохворих, важкопоранених та полонених молодших за 25 років.
Нагадаємо, кількість повернутих з полону не розголошується. У Координаційному штабі зауважили, що остаточні цифри звільнених будуть оголошені після завершення обмінного процесу.