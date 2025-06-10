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24 Канал Новини України Додаткові новини будуть найближчим часом, – Юсов про нові етапи обміну
10 червня, 11:54
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Додаткові новини будуть найближчим часом, – Юсов про нові етапи обміну

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Перший етап обміну полонених поранених та важкопоранених вже відбувся, але точна кількість етапів ще невідома.
  • Юсов зазначив, що про кількість етапів можна буде сказати після завершення обміну, і найближчим часом варто очікувати додаткових новин.

Напередодні відбувся перший етап обміну полонених поранених та важкопоранених, а також військовослужбовців до 25 років. Водночас наразі невідомо точно, скільки таких етапів ще буде.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в етері телемарафону.

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Що відомо про наступні етапи обміну

Юсов зазначив, що про точну кількість етапів нового великого обміну можна буде сказати лише після його завершення.

Це складний жилий процес і зараз зокрема продовжується переговорний процес, тому побачимо. Результати будуть, 
– заявив Юсов.

Він додав, що вже найближчим часом варто очікувати додаткових новин щодо нового етапу обміну полоненими.

Крім того, за словами Юсова, Україна прогне обміну "всіх на всіх" у певних категоріях. Наразі мовиться про важкохворих, важкопоранених та полонених молодших за 25 років.

Нагадаємо, кількість повернутих з полону не розголошується. У Координаційному штабі зауважили, що остаточні цифри звільнених будуть оголошені після завершення обмінного процесу.