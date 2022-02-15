Додаток "Приват24" перестав працювати

Низка користувачів скаржаться на збій у роботі додатку "Привабанку". Він перестав працювати 15 січня близько 17:00.

При спробі зайти у додаток з'являється повідомлення "не вдалося виконати запит", повідомляє 24 канал. Станом на 17:45 проблему все ще не усунули.

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Як вказали у "Приватбанку", збій стався через проблеми із сервером. Ми намагаємося додзвонитися до пресслужби, аби отримати детальніший коментар.

Схоже, що збій стався лише у роботі застосунку. За інформацією 24 каналу, банкомати "Привату" працюють й продовжують видавати та приймати готівку.



"Приват24" не працює / Скриншот 24 каналу

Проблеми також з "Ощадбанком"

Водночас клієнти "Ощадбанку" масово скаржаться на збої у роботі банкоматів. Мовляв, не працюють додаток та онлайн-сервіси, а гроші не можна зняти або зарахувати на картки. У банку ствердужють, що робота сервісів станом на вечір 15 лютого вдалося відновити. Втім, чимало користувачів все ще повідомляють про труднощі.

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