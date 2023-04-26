Є поранені, яких ворог катував у полоні: додому з полону повернулися ще 44 українці
Джерело:Андрій Єрмак
З російського полону додому 26 квітня повернулися ще 44 українці. Серед них – захисники "Азовсталі", Маріуполя, Херсонської області.
Україна продовжує повертати додому своїх людей. До слова, Кирило Буданов анонсував, що Україна наближається до безпрецедентного в історії обміну.
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Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних,
– наголосив Єрмак.
Україна повернула додому 44 українці / Андрій Єрмак
Глава Офісу Президента наголосив, що серед звільнених є поранені, яких катували російські окупанти. Також вдалося повернути додому двох чоловіків, чиїх дружин раніше звільнили з полону.
Раніше відбувся Великий Великодній обмін полоненими
Вранці на Великдень стало відомо, що відбувся великий обмін полоненими. Україна повернула додому 130 людей. З полону звільнили військових, прикордонниких, нацгвардійців, моряків, співробітників ДССТ.
Додому повернулися герої, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
Україна поверне додому усіх своїх людей.