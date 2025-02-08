Генпрокурори 19 штатів США подали позов до суду на Трампа: в чому причина

Відразу 19 генеральних прокурорів різних штатів Америки подали до суду позов на лідера країни Дональда Трампа і на так званий DOGE – Департамент з питань ефективності уряду, який очолив мільярдер Ілон Маск.

Прокурори вимагають заборонити DOGE доступ до записів Мінфіну, які містять конфіденційні особисті дані. Про це пише 24 Канал з посиланням на АР.

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Як зазначає видання, авторами позовів стали генеральні прокурори країни з числа Демократичної партії США. Вказується, що позови направлено до федерального суду в Нью-Йорку, бо доступ команди Маска до центральної платіжної системи Мінфіну США "є порушенням федерального закону".

У платіжній системи Сполучених Штатів є бази даних з відшкодуванням всіх без винятку податків, бази по виплатах соціального страхування, виплатах ветеранам і багато іншого, бо щороку "через неї проходять трильйони доларів".

Доступ DOGE до записів казначейства, а також перевірка інших державних установ викликали широке занепокоєння серед критиків Трампа – не стільки доступом організації до конфіденційних даних, скільки "зростанням влади Маска".

Департамент ефективності уряду був створений для виявлення та усунення того, що в оточенні Трампа називають "марнотратними державними витратами". Сам очільник DOGE не звертає увагу на критику, говорячи, що його департамент "економить платникам податків мільйони доларів".

"Ця очолювана найбагатшою людиною світу група не має права мати інформацію казначейства. Вони явно шукають несанкціонований доступ, щоб незаконно заблокувати будь-які платежі, на які покладаються мільйони американців. Наприклад, гроші на оплату охорони здоров’я, догляду за дітьми та інші важливі програми", – сказала генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Вказується, що свої позови до суду направили генеральні прокурори Арізони, Каліфорнії, Колорадо, Коннектикута, Делавера, Гаваїв, Іллінойсу, Мену, Меріленду, Массачусетсу, Міннесоти, Невади, Нью-Джерсі, Північної Кароліни, Орегону, Род-Айленду, Вермонту та Вісконсіну.