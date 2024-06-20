Буде достатньо батальйону: який "подарунок" Путіну може зробити Кім Чен Ин

Владімір Путін підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. Відповідно до нього, Росія та КНДР мають надати взаємну допомогу у разі агресії проти одної з країн.

Північна Корея вже підтримує агресію Росії проти України та імовірно передала Москві майже 5 мільйонів снарядів. Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що Путін поїхав до Пхеньяну, щоб отримати ще більше зброї та техніки.

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Хоче підвищити ставки

Путін, на жаль, привезе в Росію, те що просив у КНДР.

Не дарма, Росія та Північна Корея підписали договір про стратегічне партнерство, який, зокрема, передбачає зобов'язання виділення військ для захисту однієї з країн,

– наголосив військовий експерт.

Наразі Путін, за словами Жданова, пообіцяв, що Росія воюватиме на боці Північної Кореї у разі, якщо у країні стануться військові дії.

Також очільник Кремля, імовірно, міг просити у Кім Чен Ина надати північнокорейські війська.

"Для Росії не суттєво, яка буде кількість цього війська. Принципово важливий сам захід військових КНДР до Росії. Путіну потрібно підвищити рівень війни зі збройного конфлікту між Росією та Україною до світового. Це дозволить йому повернутися на світову арену і диктувати свої умови лідерам провідних країн", – пояснив Жданов.

Залежить від Китаю

Російському диктатору важливо, щоб всі світові лідери були залучені до цієї війни, і без нього не вирішувалось жодне питання. Тоді б Путін диктував усьому світу свої умови.

Росії буде достатньо, якщо на її території чи тимчасово окупованих територіях України, у розташування російських військ з'явиться лише батальйон під прапором Північної Кореї,

– зауважив він.

Однак ухвалення рішення щодо відправлення військових КНДР до Росії залежить не від Кім Чен Ина, а скоріш від глави Китаю – Сі Цзіньпіна.

"Проте навряд чи Пекін погодиться на цей крок, адже він зараз зацікавлений у припиненні вогню в Україні, а не в перемозі однієї зі сторін. Економіка Китаю перебуває у складному стані. А війна в Україні заважає йому розвивати економічні відносини. Тому Пекін хоче зупинити її", – наголосив Олег Жданов.