Договір щодо копалин, відносини зі США та перебіг переговорів: Зеленський зробив низку заяв
Володимир Зеленський розповів деталі угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами. Також він висловився щодо відносин із США та перебіг перемовин.
Так, 26 лютого відбувся брифінг президента України. Що заявив Зеленський, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
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Заяви Зеленського
Після візиту до США Зеленський планує зустріч із європейськими лідерами в Лондоні. "Після США, якщо я поїду – подивимось, я планую в Лондон і одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося у Кіра Стармера", – зазначив президент. Але поки що немає остаточного підтвердження поїздки до Вашингтона, яка попередньо запланована вже на післязавтра. Також гарант не озвучив, з ким саме з глав держав він зустрінеться у столиці Британії. Президент зазначив, що припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде. "Вся ця угода (щодо копалин – ред.) – про загальні засади і про добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично поки немає реального фонду… то нічого не може наповнюватись. Без наступної угоди воно не буде діяти… І для мене це важливо, тому що між першим кроком і другим кроком ми повинні зрозуміти, де ми з США… Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто припинення вогню – а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона знову не починається". Володимир Зеленський зазначив, що угода передбачає створення спільного україно-американського фонду. Говорити про гроші наразі рано, бо це рамкова угода. Що важливо – ви не будете нічого туди відшкодовувати, 50% від прибутків, нових ліцензій тощо йтиме у фонд, у якому Україна буде партнером. Вже наступні договори говоритимуть про те, у якому форматі буде це партнерство. Водночас під час брифінгу президент наголосив, що в угоді немає пункту про те, що на кожен долар США Україна має платити два. Він назвав цей пункт беззмістовним. Зеленський також каже, що у документі немає ні 500 мільярдів доларів боргу, ні 350, ні 100. Головне для президента було те, аби "ми не були боржниками". "Я не поверну й 10 центів боргу в цій угоді з США", – сказав Зеленський. Президент зазначив, що Україна та її європейські партнери наразі розглядають питання розгортання миротворчого контингенту в Україні після припинення бойових дій. Але остаточне рішення багато в чому залежатиме від того, яку роль візьмуть на себе Сполучені Штати. "Ми працюємо над цим питанням (розгортання в Україні миротворчих військ). Мені подобається, що приєдналась вісімка країн, які дивляться на це з позитивом. Багато чого залежить від того, яку роль будуть відігравати США в цьому – кількість країн, особовий склад", – сказав Зеленський. Президент сказав, що у питанні про відправку миротворців в Україну важливу роль відіграватиме позиція США, кількість країн, які готові надати свої війська, а також їхня чисельність. "Ми робимо кроки у цьому напрямку. У нас наразі є різне бачення щодо кількості", – зауважив Зеленський. Втім, він наголосив, що головне – рухатися до результату. Водночас президент висловив сумнів у тому, що Росія має справжнє бажання припинити війну. І саме тому "ми віримо у нашу армію, і це буде однією із найголовніших гарантій безпеки", додав він. Тому я збережу у будь-якому випадку максимальний кількісний склад Збройних сил, який потрібен Україні для захисту її інтересів, Володимир Зеленський спростував, що він буде летіти у Сполучені Штати в п'ятницю, 28 лютого. Водночас як українська, так і американська сторони працюють над тим, щоб прийняти у Вашингтоні українського лідера. Він зауважив, що дуже хоче здійснити візит до США. Зокрема, український лідер заявив, що для нього важливо почути від США про допомогу для України, що вона буде "не потім, а зараз" і не буде зупинена". В рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення "гарантії безпеки України" і те що мене брифінгували урядовці – це з'явилось в 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю і угоду урядовці пропонують підписувати міністрам, Зеленський додав, що там нема усіх гарантій безпеки, "які хотіла бачити Україна, але я хотів, щоб там про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є, пункт 10, здається". Зеленський наголосив, що наразі Україна та США погодили рамкову угоду стосовно використання українських природних ресурсів, згідно з якою це відбуватиметься через фонд, де обидві держави будуть співвласниками. Він уточнив, що наступного договору про функціонування самого фонду немає. "Ось він (договір. – Ред.) складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір – про фонд. І там буде вже про партнерські відносини, гроші тощо. І ось він буде вже мати обовʼязкову ратифікацію в парламенті України", – додав глава держави. Він уточнив, що не знає, чи буде ратифіковувати договір зі свого боку американський Конгрес. За словами президента, остаточний варіант угоди "непогано оцінюють наші урядовці, вважають, що він може працювати". Глава держави зауважив, що ще не бачив усього тексту домовленостей. "Головні питання, які порушував саме я – вони там звучать дуже непогано. Команди справді попрацювали – і українці, і американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками. В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", – розповів політик. Володимир Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена "рамкова угода" щодо копалин, яка не потребує ратифікації. У ній також немає положень про Фонд у 500 мільярдів доларів і повну власність США, йдеться саме про "співвласність".
Зеленський окреслив деталі фонду України та США
– вказав президент.
– запевнив Зеленський.
Зеленський сказав, чи їде в США 28 лютого
В угоді зі США згадані гарантії безпеки
– сказав президент України.
Зеленський про кінцевий варіант угоди зі США
Після візиту до США Зеленський планує зустріч із європейськими лідерами в Лондоні.
"Після США, якщо я поїду – подивимось, я планую в Лондон і одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося у Кіра Стармера", – зазначив президент.
Але поки що немає остаточного підтвердження поїздки до Вашингтона, яка попередньо запланована вже на післязавтра.
Також гарант не озвучив, з ким саме з глав держав він зустрінеться у столиці Британії.
Президент зазначив, що припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде.
"Вся ця угода (щодо копалин – ред.) – про загальні засади і про добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично поки немає реального фонду… то нічого не може наповнюватись. Без наступної угоди воно не буде діяти…
І для мене це важливо, тому що між першим кроком і другим кроком ми повинні зрозуміти, де ми з США…
Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто припинення вогню – а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона знову не починається".
Володимир Зеленський зазначив, що угода передбачає створення спільного україно-американського фонду. Говорити про гроші наразі рано, бо це рамкова угода.
Що важливо – ви не будете нічого туди відшкодовувати,
50% від прибутків, нових ліцензій тощо йтиме у фонд, у якому Україна буде партнером. Вже наступні договори говоритимуть про те, у якому форматі буде це партнерство.
Водночас під час брифінгу президент наголосив, що в угоді немає пункту про те, що на кожен долар США Україна має платити два. Він назвав цей пункт беззмістовним. Зеленський також каже, що у документі немає ні 500 мільярдів доларів боргу, ні 350, ні 100. Головне для президента було те, аби "ми не були боржниками".
"Я не поверну й 10 центів боргу в цій угоді з США", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що Україна та її європейські партнери наразі розглядають питання розгортання миротворчого контингенту в Україні після припинення бойових дій. Але остаточне рішення багато в чому залежатиме від того, яку роль візьмуть на себе Сполучені Штати.
"Ми працюємо над цим питанням (розгортання в Україні миротворчих військ). Мені подобається, що приєдналась вісімка країн, які дивляться на це з позитивом. Багато чого залежить від того, яку роль будуть відігравати США в цьому – кількість країн, особовий склад", – сказав Зеленський.
Президент сказав, що у питанні про відправку миротворців в Україну важливу роль відіграватиме позиція США, кількість країн, які готові надати свої війська, а також їхня чисельність.
"Ми робимо кроки у цьому напрямку. У нас наразі є різне бачення щодо кількості", – зауважив Зеленський. Втім, він наголосив, що головне – рухатися до результату.
Водночас президент висловив сумнів у тому, що Росія має справжнє бажання припинити війну. І саме тому "ми віримо у нашу армію, і це буде однією із найголовніших гарантій безпеки", додав він.
Тому я збережу у будь-якому випадку максимальний кількісний склад Збройних сил, який потрібен Україні для захисту її інтересів,
Володимир Зеленський спростував, що він буде летіти у Сполучені Штати в п'ятницю, 28 лютого. Водночас як українська, так і американська сторони працюють над тим, щоб прийняти у Вашингтоні українського лідера.
Він зауважив, що дуже хоче здійснити візит до США. Зокрема, український лідер заявив, що для нього важливо почути від США про допомогу для України, що вона буде "не потім, а зараз" і не буде зупинена".
В рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення "гарантії безпеки України" і те що мене брифінгували урядовці – це з'явилось в 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю і угоду урядовці пропонують підписувати міністрам,
Зеленський додав, що там нема усіх гарантій безпеки, "які хотіла бачити Україна, але я хотів, щоб там про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є, пункт 10, здається".
Зеленський наголосив, що наразі Україна та США погодили рамкову угоду стосовно використання українських природних ресурсів, згідно з якою це відбуватиметься через фонд, де обидві держави будуть співвласниками.
Він уточнив, що наступного договору про функціонування самого фонду немає.
"Ось він (договір. – Ред.) складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір – про фонд. І там буде вже про партнерські відносини, гроші тощо. І ось він буде вже мати обовʼязкову ратифікацію в парламенті України", – додав глава держави.
Він уточнив, що не знає, чи буде ратифіковувати договір зі свого боку американський Конгрес.
За словами президента, остаточний варіант угоди "непогано оцінюють наші урядовці, вважають, що він може працювати". Глава держави зауважив, що ще не бачив усього тексту домовленостей.
"Головні питання, які порушував саме я – вони там звучать дуже непогано. Команди справді попрацювали – і українці, і американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками. В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", – розповів політик.
Володимир Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена "рамкова угода" щодо копалин, яка не потребує ратифікації. У ній також немає положень про Фонд у 500 мільярдів доларів і повну власність США, йдеться саме про "співвласність".