Договір щодо копалин, відносини зі США та перебіг переговорів: Зеленський зробив низку заяв

Володимир Зеленський розповів деталі угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами. Також він висловився щодо відносин із США та перебіг перемовин.

Так, 26 лютого відбувся брифінг президента України. Що заявив Зеленський, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Заяви Зеленського