Доходи від митниці зросли, – Данілов оцінив ефект від санкцій проти контрабандистів
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Санкції проти контрабандистів в Україні вже дають очікуваний результат. Мовиться, зокрема, про зростання надходжень від митниці.
Втім, у Раді національної безпеки та оборони сподіваються, що вони продовжуватимуть зростати й надалі. Про це заявив очільник відомства Олексій Данілов.
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Посадовець наголосив, що після запровадження обмежувальних заходів щодо контрабандистів, надходження на митниці зросли на 47 мільярдів гривень. "Ми хотіли більше, але поки так", – додав він. Данілов також запевнив, що це питання контролює президент Зеленський. Секретар РНБО розповів, що у другій половині жовтня відбудуться зустрічі з керівником митниці, міністром фінансів, очільником СБУ та представниками РНБО. "Думаю, певні особи втратять свої посади", – анонсував він.
Покарання за контрабанду
Зверніть увагу! Зеленський хоче відправляти контрабандистів за ґрати на 20 років. Глава держави вже дав доручення розв'язати це питання на законодавчому рівні. Ще у липні Рада схвалила законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Згідно з ним, порушникам наразі загрожують штрафи до 2 мільйонів гривень, або ж ув'язнення до 12 років.
Що цьому передувало
- Вперше контрабандисти потрапили під санкції РНБО у квітні 2021 року. Тоді у відповідному списку з'явилося 4 одеситів і по 2 людини зі Львова, Закарпаття й Буковини.
- Вже 15 квітня Рада нацбезпеки та оборони ухвалила нові обмеження щодо осіб, пов'язаних з контрабандистською діяльністю. Тоді обмежувальні заходи застосували до 12 фізичних та юросіб.
- 21 квітня президент ввів у дію пакет санкцій РНБО. Мовилося про застосування персональних економічних та інших обмежень щодо 13 громадян та 95 компаній.