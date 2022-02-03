Доказ небезпідставності нашого занепокоєння, – Кремль про скерування військ США у Східну Європу

У Росії відреагували на скерування військових США до Східної Європи. Країна-окупантка заявила, що Штати начебто "де-факто продовжують нагнітати напругу у Європі".

Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – традиційно поскаржився на США. Він заявив, що острахи Росії – небезпідставні.

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За словами Пєскова, дії Штатів начебто є "найкращим доказом того, що у нас, як у Росії, є небезпідставні причини для занепокоєння".

Водночас Володимир Путін знав, що США перекинуть в Європу додаткові війська США. Джо Байден розповів: він попереджав очільника Кремля про цей крок.

США відправляють війська у Європу

Тим часом "занепокоєна" Росія перекидає ближче до кордонів з Україною техніку росгвардії. Зокрема, бронетранспортери. Окрім того, до кордонів прибувають нові військові.

У 2022 році США додатково відправлять до Європи своїх військових. Речниця Білого дому Джен Псакі вже повідомила: до України вони не підуть.

Це не війська, які підуть в Україну. Вони не воюють в Україні. Це Сполучені Штати, які дотримуються наших зобов'язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння наших партнерів у регіоні,

– наголосила Псакі.

Зокрема, 1700 військових прибудуть до Польщі. А ще 300 – до Німеччини. Також 1 000 військових кавалерійського полку з Німеччини відправлять до Румунії.

Загалом на позиціях підвищеної бойової готовності у Європі перебувають 8500 військових США.

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