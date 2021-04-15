На Прикарпатті у лікарні сталася масштабна пожежа: евакуювали десятки людей

Читать новость на русском

У Долині вранці 15 квітня виникла пожежа у районній лікарні. Спалахнула покрівля двоповерхової будівлі та одна з кімнат.

Джерело:

ДСНС

Пожежа почалася близько опів на восьму ранку. Центральна лікарня розташована у Долині на вулиці Оксани Грицей.

До речі В Україні посилили відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки

Пожежа у лікарні: що відомо

  • Площа пожежі складала близько 250 квадратних метрів.
  • Виникло займання покрівлі двоповерхової будівлі та однієї кімнати у старому корпусі.
  • З приміщення евакуювали 37 осіб.


Пожежу локалізували за менш ніж півтори години / Фото ДСНС

  • На місце направили пожежників із 5 частин, воєнізований гірничо-рятувальний загон, а також мобільну оперативну групу та чергову зміну.
  • Всього залучили 75 осіб особового складу та 17 одиниць техніки.
  • Жертв та постраждалих немає.
  • Що саме стало причиною займання – наразі невідомо.


Пожежа сталася у старому корпусі лікарні / Фото ДСНС

Масштабна пожежа у Долині: дивіться відео

Пожежі в Україні: останні гучні випадки

  • На горі Кострич у Карпатах 14 квітня спалахнула масштабна пожежа: там загорілася трава. Як зазначили очевидці, до цього найімовірніше причетні туристи, адже там пролягає популярний маршрут.
  • У Харкові через спалювання трави загорівся цвинтар. Пожежникам вдалося врятувати зайченя, яке забилося під однією з могильних плит, рятуючись від вогню.
  • У житловому комплексі "Апельсин" в центрі Одеси 13 квітня спалахнула пожежа. Горів офіс на 24 поверсі. Рятувальники евакуювали 55 людей.