Відставка чи посада: Зеленський провів зустріч із генпрокурором Кравченком та Арахамією, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 7 вересня зустрівся з генеральним прокурором Русланом Кравченком та очільником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. За результатами цих перемовин влада має ухвалити рішення щодо подальшого перебування Кравченка на своїй посаді.

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в політичних колах, кадрова консультація в Офісі президента відбулася на тлі гучного корупційного скандалу навколо керівництва прокуратури.

Які подробиці?

Сам Кравченко публічно заявив під час спілкування з медіа, що не має наміру добровільно залишати крісло очільника відомства. Тим часом він підкреслив готовність піти з посади за умови відповідного подання глави держави чи ухвалення постанови Верховною Радою.

Масштабна спецоперація "Карфаген" та затримання в ОГП

Приводом для гострої політичної кризи стало розслідування антикорупційних органів щодо діяльності злочинного угруповання всередині Офісу генерального прокурора. Детективи НАБУ та прокурори САП провели серію обшуків у службових приміщеннях, якими користувався генпрокурор, а також у його заступниці Марії Вдовиченко.

У межах масштабної операції правоохоронці викрили схему системного отримання хабарів від шахрайських кол-центрів та подальшої легалізації майна. Наразі ключовим фігурантом провадження є заступник керівника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Вищий антикорупційний суд уже взяв посадовця під варту з можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень. Крім того, запобіжні заходи у вигляді арешту із заставами отримали й інші ймовірні учасники схеми, зокрема 24-річна Єлизавета Івахненко та водій посадовця Сергій Куций.