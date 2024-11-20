"Хороший та поганий слідчий": чи знав Трамп про дозвіл Байдена щодо ударів по Росії

Джо Байден офіційно надав Україні дозвіл на атаки по території Росії американською зброєю. Є припущення, що таке рішення старої адміністрації США може вплинути на дії новообраного президента Дональда Трампа щодо України.

У Росії погрожують застосуванням ядерної зброї, адже Владімір Путін нещодавно затвердив оновлену ядерну доктрину. Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що це уже єдиний аргумент окупантів, адже всі інші вже давно звучали, а на якісь більш рішучі військові дії країна-агресорка не здатна.

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Ставлення Трампа до рішення Байдена

Аббас Галлямов припустив, що Байден та Трамп дуже вдало розіграли сценарій "хороший та поганий слідчий". Мовиться про те, що рішення на дозвіл бити вглиб Росії надав Байден, а за наслідки відповідати Трампу.

А хіба новообраний президент зможе за це відповідати, адже він начебто був проти такого рішення. Сам Трамп промовчав про це, однак у його оточенні не задоволені такими діями Байдена,

– сказав політтехнолог.

Він підкреслив, що представник команди республіканського лідера офіційно заявив, що Трамп може переглянути рішення старої адміністрації та скасувати його.

Зверніть увагу! Політичний експерт Джейсон Джей Смарт вважає, що новообраний президент США навряд чи скасує цей дозвіл після інавгурації, адже це виглядало б як прояв слабкості. Крім того, можливість України бити по Росії може стати важелем у потенційних переговорах Трампа з Москвою.

Раніше у Росії вважали, що президентство Трампа буде на користь Кремля. Тому, на думку Аббаса Галлямова, Путіну буде невигідно відповідати на дозвіл Байдена щодо атак по території країни-агресорки в час, коли Трамп офіційно стане президентом США.

Адже він не потерпить такого. Це може бути хитрим задумом Байдена, щоб посварити Путіна із Трампом,

– висловився політтехнолог.

Він додав, що кремлівському диктатору, ймовірно, доведеться почекати до інавгурації новообраного президента США, щоб будувати свою майбутню політику, зважаючи на рішення Трампа, а не Байдена.