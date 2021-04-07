Домовлятися з росіянами неможливо, – Данілов

15:35

Олексій Данілов заявив, що домовитися з росіянами неможливо, адже вони завжди діють на свій розсуд. Станом на грудень 2020 року Росія на 0% виконала свої зобов'язання після саміту "нормандської четвірки" у Парижі у 2019 році.