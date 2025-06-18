"Мав би визнати, що божевільний": чому Трамп терміново залишив саміт G7
- Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді, ймовірно, щоб уникнути зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.
Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що це може свідчити про союзництво Трампа з Путіним, а пояснення від'їзду президент США зробив у пропагандистський спосіб.
Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді нібито через ситуацію на Близькому Сході. Однак ймовірно, що причина полягає в іншому і він це зробив спеціально.
Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що президент США провалив би зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та не показав би свою рішучість. Дивним є й те, що Трамп вирішив відвернути увагу світу від свого від'їзду пропагандистським способом.
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"Я божевільний, не говоріть зі мною про серйозне"
За словами ексміністра закордонних справ України, Трамп міг навмисно втекти з Канади та повернутись до Вашингтону. Очевидно, що йому доповідають усю інформацію щодо України, можливо навіть показують кадри обстрілів українських міст.
За таких обставин зустріч з Зеленським для нього була б провальною. Коли б йому поклали всі ці фотографії і після цього він би сказав, що досі думає, що Путін за мир, це означає сказати: "Я божевільний і зі мною про серйозні речі говорити непотрібно,
– наголосив він.
Огризко пояснив, що саме через це Трамп тікає, але в пропагандистський спосіб – вкидає іншу новину (ситуацію на Близькому Сході), щоб змінити основний фокус з головної події.
"Ми маємо зробити висновок: Трамп – союзник Путіна. Те, що відбулось є доказом", – додав він.
Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович припустив, що Трамп покинув саміт, бо очікував, що його прийматимуть як беззаперечного лідера, але сталось по-іншому. Він, ймовірно, відчував себе там некомфортно, адже останнім часом часто "дає задню".
До речі, після від'їзду Трампа він звинуватив президента Франції у тому, що той нібито публічно неправильно пояснив причину його передчасного повернення до США. Президент написав, що "Еммануель завжди помиляється".