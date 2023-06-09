Справа про секретні документи: Трампу висунули звинувачення одразу за 7 пунктами

Експрезиденту США висунули звинувачення одразу за сімома пунктами. Напередодні прокуратура повідомила Дональду Трампу, що він є фігурантом кримінального розслідування.

Звинувачення "випливають із Закону про шпигунство". Про це заявив адвокат Трампа Джим Трасті.

До теми прокуратура США повідомила Трампу, що він – фігурант кримінального розслідування, — Politico

Трасті ввечері четверга підтвердив журналістам, що Трампу висунули звинувачення за 7 пунктами.

У ньому є певні формулювання, які підказують, якими будуть сім звинувачень. Не на 100% зрозуміло, що всі це окремі звинувачення, але в основному вони випливають зі звинувачень Законом про шпигунство,

— сказав адвокат експрезидента США.

Водночас він назвав звинувачення у шпигунстві "смішними" та додав, що також є кілька звинувачень у перешкоджанні, а ще звинувачення у неправдивих свідченнях".

Трасті сказав, що його команда нібито не отримала копію обвинувального акту, однак, прийшла повістка електронною поштою. Також адвокат підтвердив, що колишній глава держави постане перед судом у вівторок.

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У чому звинувачують Трампа

Дональд Трамп перебуває під слідством через приховування пачок секретних документів, які тримав у своєму приватному маєтку. Окрім того, його звинувачують в організації схеми, що унеможливила федеральним органам влади знайти ці документи. Зауважимо, що йдеться про матеріали щодо нацбезпеки.

Додамо, 6 червня у ЗМІ зазначили, що прокуратура США повідомила експрезидента, що він – фігурант кримінального розслідування.