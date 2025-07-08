В Офісі Президента розставили крапки над "і" щодо зброї Україні від США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Пентагон відправить додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися. Зокрема, мовиться про 10 перехоплювачів Patriot. Це питання репутації Білого дому та переговорного треку.

Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія свідомо принижує Вашингтон, атакуючи українців. Сам Трамп тепер має вибір – прийняти це або допомогти нашій країні та навіть отримати з цього в майбутньому вигоду.

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Про зброю для України від США

Радник керівника Офісу Президента пояснив, що в США нещодавно проводили аудит озброєння, в рамках чого і призупинили постачання військової допомоги Україні. Водночас питання постачання зброї є в рамках переговорного процесу, в якому бере участь не лише наша країна, а й Європа.

Зрозуміло, що Росія змінила тактику – відверто атакує цивільне населення великою кількістю дронів і ракет. Очевидно, що без протиракетної оборони репутаційно це виглядатиме як крах для США та західної цивілізації загалом,

– наголосив він.

Крім цього, тут також присутній аспект домінування Америки в сфері продажі зброї. Якщо б США "забрали" свою зброю з гарячої фази війни сьогодні, завтра вона вже не буде актуальною. А сам Трамп неодноразово говорив, щоб Європа в більших масштабах купувала американське озброєння.

"Тут є багато переговорних моментів. Головне далі – вийти в продуктивне переговорне русло, в рамках якого напрацьовувати, які потрібні пакети, що з ними робити і чи можливо вийти на формат закупівлі тих же протиракетних систем", – зауважив Подоляк.

Він додав, що після телефонної розмови з Трампом Володимир Путін атакував Київ, що стало "саркастичним привітом" для США. Російський диктатор нібито сказав, що він домінує навіть у двосторонньому переговорному треці та може репутаційно принижувати президента США.

Після цього Трамп починає говорити об'єктивні речі щодо оцінки Путіна, щодо того, чому Росія не хоче виходити з війни і що треба робити. Тепер у Трампа буде вибір – або дозволити приниження від Путіна, або ти надати додаткові інструменти. Їх є 2: економічні санкції проти Росії та мілітарне насичення України,

– підсумував радник керівника Офісу Президента.

До слова, з посиланням на Axios відомо, що Трамп запропонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу передати Україні батарею Patriot з запасів Берліна. Тобто для збереження озброєння в арсеналі США президент шукає альтернативні рішення.